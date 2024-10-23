韓國爆笑電影《亞馬遜活命水》公開海報：柳承龍、陳善圭、廉惠蘭三大喜劇之王合體展開全新冒險！

值得信賴的喜劇演員組合回歸了！！演員柳承龍、陳善圭、廉惠蘭等強大實力派合作完成的人情喜劇《亞馬遜活命水》將揭開了神祕面紗。
昨天（22日）下午，金昌柱導演與三位主演在首爾江南區三成洞Megabox COEX舉行了電影《亞馬遜活命水》的媒體試映會，談論了各種各樣的有趣花絮。
《亞馬遜活命水》是一部喜劇動作片，講述了在家庭和工作中面臨各種困難的國家射箭隊教練、前獎牌得主－振峰（柳承龍 飾），遇見擁有神之箭術的原住民戰士兼翻譯員－邦植（陳善圭 飾）後，展開了一段異想天開的挑戰世界錦標賽之冒險旅程。
廉惠蘭飾演振峰的妻子－車秀賢，高庚杓則飾演負責在韓推進振峰亞馬遜項目的「崔理事」。
柳承龍表示：「喜劇其實越演越困難，某種程度上更是一種幻想。我從一開始就和導演達成共識，我們要相信並堅持這條路。我們試圖讓所有的故事看起來像是真實發生的一樣。雖然喜劇片現場看似充滿了各種趣事，但為了笑點，我們在拍攝時非常拼命。感覺像拍了動作片一樣，耗費了很多能量。在特定的環境下，我真的毫無遺憾地盡全力演出了。」
特別是柳承龍和陳善圭繼電影《雞不可失》（極限職業、炸雞特攻隊）後再次合作，兩位男主角在電影裡的會擦出什麼樣的火花也讓人非常期待！
▼電影《亞馬遜活命水》預告，將於10月30日在韓上映。
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