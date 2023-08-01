SM新男團RIIZE成員昭熙被爆出入獵豔酒吧，還有自稱同校網友稱「是混混，拜託不要喜歡」

SM娛樂新男團RIIZE將正式出道，日前已公布7名成員，包括NCT前成員將太郎與成燦，還有新人銀石、元彬、勝漢、昭熙與Anton。

#RIIZE will release more photos & content on August 4th at Midnight (KST)!



“RIIZE is attracting attention as a higher class rookie… The seven members who have different personalities raised interest about their strengths as a team”



https://t.co/ISRkLRqdbF#RIIZE #라이즈 pic.twitter.com/ujmxMmXKes — riize files (@riizefiles) August 1, 2023

由K-POP大家SM娛樂所推出，RIIZE在還沒公布名稱與成員時便被受矚目，而在相關訊息逐漸曝光後，眾所矚目的幾個焦點是，成員Anton是知名作曲家尹尚之子，還有成員元彬的帥氣樣貌被稱讚顏值極高。然而，很快卻出現了負面聲浪，是成員昭熙的舊照。



Twitter與theqoo論壇今日有幾則關於昭熙的貼文被瘋傳，都是關於昭熙的過往照片，‎其中有張被指出背景是中央洞一家「獵豔酒吧」，還有過往IG PO文講了髒話「C8」（西八），讓不少網友認為他的形象不適合當愛豆、光看這兩張照片就打破對他的好感，但也有人覺得不是未成年去的就無所謂、對那個年齡的男生來說很尋常。



#라이즈 #소희 좀 반반하게 생기고 귀엽길래 성찬이 두고 최애로 픽 했는데 씨발 가오충년…….

개좆새년…. 일진진짜좆같다 아….진짜 존나 팍식 #우리의씨발점에서 그냥 화가나…. pic.twitter.com/T1PBA7Oeqk — 쟌텐녀 (@im1ohnny) July 31, 2023

隨後推特還有網友發出畢業證書照片，欲證明自己是昭熙同校同學，稱昭熙是小混混，說他和朋友們都是一群抽菸的混混，「拜託不要喜歡」。轉發的內容，已經有人擔心其他成員會被拖累了。



같은학교 졸업했는데 ㅅㅂ 양아치였음

얘 친구들 싹다 가오충에 담배 쩍쩍피고 양아치임.. 좋아하지 마셈 제발 https://t.co/Mp64A5gy2o pic.twitter.com/VG9oPMFDdB — 다채 (@_Dachae) August 1, 2023

即便如此，昭熙舊照裡的面貌似乎更受到討論，有人嘆「有顏值的主唱真的是上天賜予的」，也有人譏諷SM娛樂找不到人了，但想當然耳有其他網友反對那些酸言酸語，表示感受到評論區滿滿的惡意。



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