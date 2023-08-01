SM新男團RIIZE成員昭熙被爆出入獵豔酒吧，還有自稱同校網友稱「是混混，拜託不要喜歡」
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SM新男團RIIZE成員昭熙被爆出入獵豔酒吧，還有自稱同校網友稱「是混混，拜託不要喜歡」

明星   2023年8月1日   星期二18:30   草莓  

（封面圖源：Twitter@im1ohnny）

SM娛樂新男團RIIZE將正式出道，日前已公布7名成員，包括NCT前成員將太郎與成燦，還有新人銀石、元彬、勝漢、昭熙與Anton。

由K-POP大家SM娛樂所推出，RIIZE在還沒公布名稱與成員時便被受矚目，而在相關訊息逐漸曝光後，眾所矚目的幾個焦點是，成員Anton是知名作曲家尹尚之子，還有成員元彬的帥氣樣貌被稱讚顏值極高。然而，很快卻出現了負面聲浪，是成員昭熙的舊照。

Twitter與theqoo論壇今日有幾則關於昭熙的貼文被瘋傳，都是關於昭熙的過往照片，‎其中有張被指出背景是中央洞一家「獵豔酒吧」，還有過往IG PO文講了髒話「C8」（西八），讓不少網友認為他的形象不適合當愛豆、光看這兩張照片就打破對他的好感，但也有人覺得不是未成年去的就無所謂、對那個年齡的男生來說很尋常。
（圖源：Twitter@im1ohnny）（圖源：Twitter@im1ohnny）

隨後推特還有網友發出畢業證書照片，欲證明自己是昭熙同校同學，稱昭熙是小混混，說他和朋友們都是一群抽菸的混混，「拜託不要喜歡」。轉發的內容，已經有人擔心其他成員會被拖累了。

即便如此，昭熙舊照裡的面貌似乎更受到討論，有人嘆「有顏值的主唱真的是上天賜予的」，也有人譏諷SM娛樂找不到人了，但想當然耳有其他網友反對那些酸言酸語，表示感受到評論區滿滿的惡意。
（圖源：Twitter@im1ohnny）

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