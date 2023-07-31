熱門韓劇《D.P.：逃兵追緝令2》VS《驅魔麵館2》兩部強檔續作已開播上線！主演看預告反應公開～

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上週末接連兩部熱門韓劇續作開播上線，《D.P.：逃兵追緝令2》於7月28日上線，另一部 tvN《驅魔麵館2》則在7月29日開播，兩個作品都可以在Netflix上看到，讓許多期待已久的劇迷都相當興奮！

▼《D.P.：逃兵追緝令2》正式預告，目前第二季的全6集已一次上線：



第二季講述「逃兵追緝組」中的組員安俊浩（丁海寅 飾）和韓浩烈（具教煥 飾），面對不變的現實持續執行著任務卻遭遇各種荒誕狀況的故事。



▼《D.P.：逃兵追緝令2》團隊專訪，深入直擊新一季看點：（設定有中字）



▼《D.P.：逃兵追緝令2》主演看預告反應，分享幕後花絮：（設定有中字）



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韓劇《驅魔麵館2》目前播出EP.1-2，每週六～日更新集數，預計共12集，第二季內容講述偽裝成麵館的驅魔人組織「Counter」攜手打擊從死後世界來到人間、追尋永生惡鬼們的奇幻動作劇。而新一季的惡鬼能力更強，進化到讓驅魔人們也難以想像的地步！究竟他們會如何應戰呢？



▼《驅魔麵館2》正式預告：



▼《驅魔麵館2》精選片段：



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