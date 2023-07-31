热门韩剧《D.P.：逃兵追缉令2》VS《驱魔面馆2》两部强档续作已开播上线！主演看预告反应公开～

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上周末接连两部热门韩剧续作开播上线，《D.P.：逃兵追缉令2》於7月28日上线，另一部 tvN《驱魔面馆2》则在7月29日开播，两个作品都可以在Netflix上看到，让许多期待已久的剧迷都相当兴奋！

▼《D.P.：逃兵追缉令2》正式预告，目前第二季的全6集已一次上线：



第二季讲述「逃兵追缉组」中的组员安俊浩（丁海寅 饰）和韩浩烈（具教焕 饰），面对不变的现实持续执行著任务却遭遇各种荒诞状况的故事。



▼《D.P.：逃兵追缉令2》团队专访，深入直击新一季看点：（设定有中字）



▼《D.P.：逃兵追缉令2》主演看预告反应，分享幕后花絮：（设定有中字）



＊延伸阅读：《D.P：逃兵追缉令2》无雷观后感：震撼度不输前作、议题更广更深，忍不住一口气看完！



韩剧《驱魔面馆2》目前播出EP.1-2，每周六～日更新集数，预计共12集，第二季内容讲述伪装成面馆的驱魔人组织「Counter」携手打击从死后世界来到人间、追寻永生恶鬼们的奇幻动作剧。而新一季的恶鬼能力更强，进化到让驱魔人们也难以想像的地步！究竟他们会如何应战呢？



▼《驱魔面馆2》正式预告：



▼《驱魔面馆2》精选片段：



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