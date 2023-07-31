BTS柾國唱歌唱上癮自行加班！把節目當練歌房連唱10首歌輕鬆破百萬觀看，SUGA哥吼：我要走囉～

柾國是第一個在《SUCHWITA》（SU吹打）節目上唱歌的嘉賓，也是唯一一個讓主持人（SUGA）特別想下班的嘉賓。XD

由 BTS 防彈少年團 SUGA 主持的網路訪談節目《SUCHWITA》最新一期嘉賓，邀請到了自家的黃金忙內田柾國（Jung Kook）上節目，除了進行深度的訪談帶動許多話題之外，主持人還差點因為嘉賓而下不了班。

▼《SUCHWITA》EP.15：SUGA with 柾國。（設定有中字）



柾國簡單地向哥哥展示了自己的solo新歌〈Seven〉，SUGA 則是瘋狂稱讚弟弟，訪談過程可以說是展現了滿滿的寵愛，而柾國則一直強調自己還有很多不足，必須要不停地努力跟精進自己才行，不僅是全能型的天才甚至還是個努力派，真的是太強了。



節目的尾聲，柾國拿起麥克風準備用唱歌來當作結尾（影片30:45時），先是帶來了成始璄的〈走向我的路〉，之後還意猶未盡地唱了PSY跟SUGA的合作曲〈That That〉，每個段落SUGA都說可以結束、要下班、辛苦啦、想喝回家喝啦、我要走啦，柾國則是覺得還沒玩夠，東西都沒吃完喝完，打算多唱點歌再走，第一部影片的最後還唱了SUGA的〈大吹打〉。



▼不過，還沒結束，官方緊接著釋出第二部影片，加上前面一共連唱了10首歌曲！直接變成小型演唱會了～，粉絲們看了也相當滿足。（設定有中字）



00:15〈急診室〉Izi

03:59〈刺〉Buzz

05:46〈LALALA〉SG wannabe

07:41〈One Nation〉Sniper Sound

09:33〈熙渽〉成始璄

11:18〈Ditto〉NewJeans

12:21〈朋友〉安在旭

第二部只有唱歌的影片，公開後沒幾個小時就破了百萬觀看，也有許多粉絲表示自己聽了整夜，官方特別剪輯出來只有唱歌的影片，真的是太幸福了。



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