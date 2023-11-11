【韓網熱帖】娛樂業界問卷調查選出的2023最爛電視劇

據韓媒體Joynews24報導，娛樂公司和電視台在職者、電影和電視內容製作者、 娛樂記者等200名業內人士參與問卷調查，選出的2023年最爛電視劇依次是：

第一：《榴蓮小姐》（37票）



第二：《7人的逃脫》（26票）



第三：《真的出現了！》（23票）



第四：《純情拳擊手》（13票）



第五：《驅魔麵館2：全面回擊》（10票）



此外還有：

《歡迎來到王之國》《潘朵拉：偽造的樂園》（各8票）

《寶拉！黛博拉》（6票）

《還魂2》（5票）

《金湯匙》《災後調查日誌2》（各4票）

韓國網友評論：

1. 看到第一就立刻理解了...

2. 全部同意

3. 大便和腹瀉的對決

4. 《還魂2》為什麼爛？很多人都愛看啊

5. 《還魂2》是因為換女主導致男主看起來有些奇怪吧

6. 《還魂》第一部真的很好看很感動，第二部... 但也不至於最糟吧

7. 《還魂》就不該拍第二部，第一部20集就足夠了... 大家一定要看第一部ᅲᅲ

8. 《榴蓮小姐》是年度最佳喜劇吧kkk

9. 《榴蓮小姐》和《7人的逃脫》都看了，榴蓮超有趣，7人真的很糟ᅲ

10. 7人還沒逃，我先逃了...

11. 《真的出現了！》很多老人都有追耶kkk

12. 我爸是《真的出現了！》超級劇迷，看到這個會哭出來

13. 《真的出現了！》雖然棄劇了，但前半段還蠻有趣kkk《7人的逃脫》讓我覺得「我為什麼在看這個」，但每週還是追著看

14. 《驅魔麵館2》真的很糟... 幼稚也要有個程度

15. 《純情拳擊手 》反而故事還不錯，但女主選角有爭議，跟李相燁的LoveLine也不合

16. 《歡迎來到王之國》排名應該更高才對

17. 《歡迎來到王之國》真的，我沒想到2023年還能看到比《花樣男子》更惡臭幼稚的電視劇kkk

18. 《歡迎來到王之國》在年度最佳那邊也有上榜，真是愛恨分明啊，我覺得蠻好看

19. 都是我看得津津有味的劇，然而大家的反應卻是 ᅳ0 ᅳ這樣k

20. 《災後調查日誌2》為什麼上榜？明明很好看...沒有《紅氣球》倒是很不理解

21. 《金湯匙》和《歡迎來到王之國》沒那麼糟啊...《7人的逃脫》雖然在追但確實蠻奇怪kk

22. 韓國人看劇的眼光已經提高了，有些劇卻仍缺乏危機感

出處：https：//theqoo.net/hot/2992171947

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