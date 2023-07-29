《D.P：逃兵追緝令2》無雷觀後感：震撼度不輸前作、議題更廣更深，忍不住一口氣看完！

Netflix昨日下午公開《D.P：逃兵追緝令2》全部6集，小編必須承認：這是近期久違的完全不需要快轉的一部劇！

*雖然這篇文不涉及具體劇情，但如果追第二季之前完全不想接觸任何相關信息的話，還是可以先跳過哦！



震撼依舊

如果說第一季觀眾是因為對內容一無所知而震撼，那麼第二季在已做好心理準備的情況下，仍極有可能為編劇和導演深深折服。 看前幾集的時候可能感受還不太強，但隨著劇情進展到後半段，愈加緊張的環環相扣、難以預測的人性面向、建立在縝密思考基礎上的絕佳反轉，全部都讓人欲罷不能、忍不住一口氣刷完！



話題更廣

第一季多名逃兵的故事已讓觀眾見識各種不同的苦衷，第二季繼續挖掘特定身份或特定部隊所面臨的困境。 雖然敘事結構與第一季相似，都是由追緝逃兵或調查案件牽出深藏的矛盾，但具體case完全不同，且在最後把討論范圍擴展到不止軍隊內的人與人之間... 真的很值得認真看完！





第一季的伏筆人物

有幾位在第一季中戲份不多的角色，例如孫錫久飾演的林智燮上尉、燒炭逃兵的妹妹等，到了第二季都獲得更多描寫。 不僅展現出他們更加立體、真實的個性，也令整個劇情更加有力。



更多人性和敘事的反轉

第二季有新加入的關鍵角色，分別代表不同的利益集團和價值體系，其衝突和轉變令人隨時捏一把汗。 劇情方面亦出現多次反轉，有時令人拍手叫絕，有時令人感到震驚和無力...... 導演的節奏把控很棒，總能在看似絕望的時刻拋出合情合理的伏筆，讓觀眾全程都處在緊張狀態！





總的來說，小編認為第二季值得接近兩年的等待，尤其後面三集，很推薦用完整的時間段一口氣看完！



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