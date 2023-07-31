BLACKPINK Jennie首次吐露行程忙：這段時間都不知道怎麼活過來的

有時候觀眾和粉絲只看到了愛豆的光鮮亮麗，忽略了他們背後的辛苦與汗水。

28日，Jennie在個人YouTube頻道「Jennierubyjane Official」公開了她參加坎城電影節的vlog，分享坎城之旅的幕後故事。 今年5月，Jennie與電視劇處女作HBO電視劇《愛豆漩渦》劇組一同亮相了第76屆坎城影展。



影片中，Jennie首次亮相影展，顯得有些緊張，她表示：「今天的風格是白雪公主，求求今天一定要表現好。」第二天則是Jennie《愛豆漩渦》的採訪，採訪前Jennie吃泡麵充饑，調侃自己：「因為正在化妝，所以不能痛快嗦麵，要咬斷吃才行。 這裡找不到筷子，所以我只能用吸管吃。 其實想一想，我昨天都沒有吃飯。」 袒露行程忙碌到幾乎沒有時間吃飯。

從個人拍照到《愛豆漩渦》的採訪，Jennie展現了極為專業的一面，完成工作後她也十分高興地稱：「終於結束了，好開心啊，突然覺得這個世界很美好，空氣也很清新，開了兩場演唱會（巴黎）之後到今天，我都不知道怎麼活過來的。」



BLACKPINK從去年下半年開始開啟了世界巡迴演唱會的行程，在首爾、新加坡、法國、澳門等國家和地區開唱，吸引了數十萬粉絲到場，成員們也度過了極其忙碌的時間。

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