《仙女榴槤》古人好難！要融入現代竟然還得學英文！接受催眠療法朴柱美卻秒睡！（EP.9 –10）

[有雷] 《仙女榴槤》（又譯《榴蓮小姐》）劇情似乎進展有些慢，難道這次又要連續3季度嗎？朴柱美的兒媳正努力準備電視劇的演出，但也遇到些許反對聲浪。段家人漸漸接受了從古代來到現代的兩人，段家男子們似乎也都或多或少被勾起了前世回憶……

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段家人上回查兩人的指紋一無所獲，於是打算用催眠療法來喚起榴蓮（朴柱美飾）以及兒媳的記憶，不料榴蓮一坐上躺椅後秒入睡，兒媳則是講出一堆與小動物的相處，一樣是沒有任何可參考的線索。即便如此，段家人看起來已經漸漸接受了兩人的存在，尤其前世是惡婆婆的會長，對兩人更是照顧有加。



故事仍然穿梭在古代與現代之間，榴蓮在看見段家小兒子，也就是她前世的夫君時，仍記得夫君是如何欺負她的隨從石鐵（金敏俊飾），石鐵今生成為了段家二兒子，偶然看見了榴蓮運動後香汗淋漓的樣子，腦中突然閃過了有關前世的記憶，令他有些慌張。二兒子與太太之間逐漸有些摩擦，而他相當照顧榴蓮與兒媳兩人，甚至在混亂中還保護著榴蓮，令她想起過往。



為了讓兩人能夠更加融入現代，以及讀劇本時能夠更順暢，甚至請來了家教為她們上各式課程，就連英文也包含在內。段家長孫登明即將演出的新古裝作品《鄭少爺》，導演與編劇相中由兒媳來擔任女主角，不過登明的媽媽卻相當反對，導演雖是她的表弟，但卻因種種事件對表姊並無好感，仍非常堅持由兒媳來演出。



榴蓮只是因為食物不合胃口而有些微反胃，被段家小兒子以為她是懷孕而害喜，幸好之後段家二哥與榴蓮詢問後證實了並非如此。登明相當清楚家中對他婚姻的安排，於是他也在大家預料之中向艾拉求婚。榴蓮與兒媳得知後，雖然感到失望卻也無能為力。



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