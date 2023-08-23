《榴蓮小姐》結局也太令人意外！朴柱美與兒媳真實身份曝光顛覆整個段氏家族！（EP.15 –16完）

[有雷] 《榴蓮小姐》（港譯《仙女榴槤》）在上週末送上最終回結局，而收視率也創下自身最高紀錄。朴柱美與兒媳的前世被行為怪異的女傭阿姨揭開，造成段家男人們的感情大洗牌！而剛宣布婚訊的白會長也有了大反轉的結局！

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段家的二兒子至勘（金敏俊飾）聽了女傭阿姨所說的前世，開始認為榴蓮（朴柱美飾）所言不假，並非失去記憶而是真正來自朝鮮時代，而榴蓮也只能點頭承認，並告訴至勘是從蓮花池穿越而來。而二嫂則是因為不孕而將腦筋動到榴蓮身上，希望榴蓮願意借腹生子。



70歲的段家白會長，沉浸在與小30歲的老公朱南的幸福新婚生活中，兩人這才開始一點一滴地分享自己真實的過往，朱南提到自己是電視劇的導演，白會長這才意會到原來老公是大媳婦的表弟，而朱南也在此刻才意識到會長是自己的親家，不過這些並沒有澆熄兩人的愛情，更決定直接向家人公開婚訊。白會長召集了所有兒子與媳婦們，而深愛婆婆的大媳婦一聽到婆婆公布婚訊與對象，氣得大發雷霆。



女傭阿姨又再度拿著紅色羽毛扇來透視前世，在段家人面前說出了榴蓮的前世，以及周圍每一個人跟她在前世的關聯性，包含了段家小兒子就是榴蓮前世的丈夫，二兒子是她的隨從石鐵，登明則是榴蓮與石鐵的兒子，也是素貯的相公。榴蓮擔心女傭阿姨越講越多，緊張地把她手中的扇子搶過來弄壞，不過已公開的資訊也足夠讓段家所有人相當震驚，但全家人討論之後仍決定相信女傭阿姨說的真相。



段家小兒子認為自己不應該與女演員雨美結婚，而當他正要說出分手時，雨美卻說自己已懷孕。登明更是開始覺得自己跟素貯才是命中註定的戀人，不過母親卻相當反對。榴蓮回到了蓮花池，在日蝕的時刻走入水中，而消失在蓮花池。段家二兒子以及朱南導演，也一同踏入池中而消失了。素貯成為了一個得到獎項肯定的演員，甚至留在現代與登明結婚生子，段家小兒子發現女兒並非自己親生，白會長則是失去了年輕老公及二兒子，開始精神錯亂……



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