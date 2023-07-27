《仙女榴槤》古人好难！要融入现代竟然还得学英文！接受催眠疗法朴柱美却秒睡！（EP.9 –10）

[有雷] 《仙女榴槤》（又译《榴莲小姐》）剧情似乎进展有些慢，难道这次又要连续3季度吗？朴柱美的儿媳正努力准备电视剧的演出，但也遇到些许反对声浪。段家人渐渐接受了从古代来到现代的两人，段家男子们似乎也都或多或少被勾起了前世回忆……

以下为防雷线



段家人上回查两人的指纹一无所获，於是打算用催眠疗法来唤起榴莲（朴柱美饰）以及儿媳的记忆，不料榴莲一坐上躺椅后秒入睡，儿媳则是讲出一堆与小动物的相处，一样是没有任何可参考的线索。即便如此，段家人看起来已经渐渐接受了两人的存在，尤其前世是恶婆婆的会长，对两人更是照顾有加。



故事仍然穿梭在古代与现代之间，榴莲在看见段家小儿子，也就是她前世的夫君时，仍记得夫君是如何欺负她的随从石铁（金敏俊饰），石铁今生成为了段家二儿子，偶然看见了榴莲运动后香汗淋漓的样子，脑中突然闪过了有关前世的记忆，令他有些慌张。二儿子与太太之间逐渐有些摩擦，而他相当照顾榴莲与儿媳两人，甚至在混乱中还保护著榴莲，令她想起过往。



为了让两人能够更加融入现代，以及读剧本时能够更顺畅，甚至请来了家教为她们上各式课程，就连英文也包含在内。段家长孙登明即将演出的新古装作品《郑少爷》，导演与编剧相中由儿媳来担任女主角，不过登明的妈妈却相当反对，导演虽是她的表弟，但却因种种事件对表姊并无好感，仍非常坚持由儿媳来演出。



榴莲只是因为食物不合胃口而有些微反胃，被段家小儿子以为她是怀孕而害喜，幸好之后段家二哥与榴莲询问后证实了并非如此。登明相当清楚家中对他婚姻的安排，於是他也在大家预料之中向艾拉求婚。榴莲与儿媳得知后，虽然感到失望却也无能为力。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻