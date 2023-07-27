女團成員對自己都這麽狠嗎？一天只吃4顆鵪鶉蛋還要去掉蛋黃、蘋果一小時吃一片！

女團成員真的不是誰都能當的，光是為減肥下的功夫就非普通人能比。

早前有女團成員曾公開表示為了上鏡需要，她們的最佳體重需要維持在「身高-120cm」。 舉個例子，身高165cm的話，需要瘦到45kg。 現實生活中，這樣的身材絕對是偏瘦體型。為了瘦身，除了瘋狂運動之外，女團成員們還經常節食，餓著肚子工作是常有的事情。 你以為這是個別情況，但實際上是K-POP界的常態。

最近女團SISTAR出身的韶宥就在節目《強心臟聯盟》中講述了自己的減肥故事。 出道14年的韶宥曾經也因為團隊活動而不得不減肥，「大家都說我是隊裡最胖的那個，但其實我之前一直很瘦。 出道後因為不規律的生活以及不能準時吃飯而長胖，經常在車裡吃雪糕和麵包充飢，有一天發現自己胖到了56kg，那個時候女團的體重不能超過50kg。」韶宥繼續說道：「減肥的那段時間一天只吃4顆鵪鶉蛋，而且還要去掉蛋黃。 不僅如此早晨還要運動2小時，之後去練習室練舞，節食加運動一個月瘦了8kg。」



韶宥的發言引起了IZ*ONE出身的權恩妃的共鳴，她補充道：「練習生的時候就要減肥，這樣看起來才好看，才有機會出道。 早晨我會在宿舍把蘋果切成片，1點吃一片，2點吃1片，3點再吃一篇，3天只吃3個蘋果。」為什麼女團成員如此執著於維持體重呢？ 權恩妃解釋自己還是練習生時，經紀公司會每個月稱體重，超重就會嚴格管理。



韓國粉絲和網友對女團成員的外貌和體重已經到了嚴苛的地步，稍微發胖就會被全網吐槽，導致女團成員們的心理壓力也很大。 除此之外，因為鏡頭原因，明明現實生活中不胖的人也會顯得肉肉的，為了上鏡需求，女團成員們也不得不減肥。 其實我們普通人真的不要追求過瘦，極端減肥會導致免疫力下降，嚴重的還會影響健康喔。



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