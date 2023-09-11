BIGBANG GD權志龍&李洙赫&李宰旭&韓智賢&THE BOYZ柱延&LOCO等出席品牌活動
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BIGBANG GD權志龍&李洙赫&李宰旭&韓智賢&THE BOYZ柱延&LOCO等出席品牌活動

明星   2023年9月11日   星期一18:51   Sani  

（封面圖源：TVDaily）

韓國潮流品牌WE11DONE本月7日在首爾江南區COEX舉辦發佈活動，圈中好友GD（G-Dragon，權志龍）與演員李洙赫、李宰旭、韓志賢、金敏俊、THE BOYZ柱延、rapper LOCO、Sik-K、金娜憐、金亞炫、模特Irene等出席。

GD（G-Dragon，權志龍）：
（圖源：TVDaily）
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李洙赫：
（圖源：TVDaily）

李宰旭：
（圖源：TVDaily）

韓智賢：
（圖源：TVDaily）
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金敏俊：
（圖源：TVDaily）

THE BOYZ柱延：
（圖源：TVDaily）
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LOCO：
（圖源：TVDaily）

Sik-K：
（圖源：TVDaily）

金娜怜：
（圖源：TVDaily）
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金亞炫：
（圖源：TVDaily）

模特Irene：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

WE11DONE是2015年創立的年輕品牌，主理人是GD親姊姊權達美與設計師好友鄭惠珍。 兩人在2014年在首爾合作創辦精品買手集合店Rare Market，次年自創該品牌。

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