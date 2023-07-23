女生100%都有過的苦惱！沒穿成套內衣竟被朋友嘲笑了，成套買vs無所謂

女生是不是都有過這個煩惱？

最近「內衣一定要成套穿嗎」的話題在女性網友之間引發熱議。 事情的起因是一則名為「朋友因為我沒穿成套的內衣而覺得丟人」的影片，影片中一名20多歲的女大學生A某在節目上講述了自己的故事，和朋友們一起去水上樂園時，因為自己沒穿成套的內衣被朋友們嘲笑。

A某表示：「為了能穿上比基尼，我餓了3週，帶著興奮的心情在更衣室裡換衣服，我剛脫掉衣服，就被朋友大聲質問『你內衣怎麼這個樣子？ 紅色胸罩配藍色內褲，是太極旗嗎？ 什麼呀，胸罩還是蕾絲的，內褲卻是點點圖案，真的不知道說你什麼好』。 這真的讓我覺得很丟臉。 我並不覺得內衣一定要成套穿啊，老實說我每天都會換內褲，但是胸罩基本都是3天換一次，連內衣店的店員都說胸罩不能經常洗，會壞掉。 而且我是D杯，找到合身的內衣真的很難，不管朋友怎麼說我還是會這麽穿，之前我這樣穿被男友看到他還誇我可愛，可是朋友的那番話讓我很難過。」



聽完A某的故事，主持人之一的嚴智潤表示：「我都穿成套的內衣，襪子、內衣之類的會比較用心挑選。」 而包括韓惠珍和RalRal在內的其他主持人則稱：「那朋友應該直接買來送你，而不是指責你，內衣沒必要成套穿。」

節目組對1200餘名網友進行了「內衣要成套買v無所謂」的問卷調查，其中有62%的人都認為無所謂，僅有38%的人認為必須成套買才行，有不少網友對此留言表示：「內衣別人又看不見，你管我穿什麼」、「有時候也因為美觀，才穿成套的內衣」、「是那個朋友太失禮了」、「 內衣不成套穿有一種襪子不成雙穿的感覺」、「穿什麼內衣是個人自由」等。

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