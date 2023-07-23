女生100%都有过的苦恼！没穿成套内衣竟被朋友嘲笑了，成套买vs无所谓

女生是不是都有过这个烦恼？

最近「内衣一定要成套穿吗」的话题在女性网友之间引发热议。 事情的起因是一则名为「朋友因为我没穿成套的内衣而觉得丢人」的影片，影片中一名20多岁的女大学生A某在节目上讲述了自己的故事，和朋友们一起去水上乐园时，因为自己没穿成套的内衣被朋友们嘲笑。

A某表示：「为了能穿上比基尼，我饿了3周，带著兴奋的心情在更衣室里换衣服，我刚脱掉衣服，就被朋友大声质问『你内衣怎么这个样子？ 红色胸罩配蓝色内裤，是太极旗吗？ 什么呀，胸罩还是蕾丝的，内裤却是点点图案，真的不知道说你什么好』。 这真的让我觉得很丢脸。 我并不觉得内衣一定要成套穿啊，老实说我每天都会换内裤，但是胸罩基本都是3天换一次，连内衣店的店员都说胸罩不能经常洗，会坏掉。 而且我是D杯，找到合身的内衣真的很难，不管朋友怎么说我还是会这麽穿，之前我这样穿被男友看到他还夸我可爱，可是朋友的那番话让我很难过。」



听完A某的故事，主持人之一的严智润表示：「我都穿成套的内衣，袜子、内衣之类的会比较用心挑选。」 而包括韩惠珍和RalRal在内的其他主持人则称：「那朋友应该直接买来送你，而不是指责你，内衣没必要成套穿。」

节目组对1200余名网友进行了「内衣要成套买v无所谓」的问卷调查，其中有62%的人都认为无所谓，仅有38%的人认为必须成套买才行，有不少网友对此留言表示：「内衣别人又看不见，你管我穿什么」、「有时候也因为美观，才穿成套的内衣」、「是那个朋友太失礼了」、「 内衣不成套穿有一种袜子不成双穿的感觉」、「穿什么内衣是个人自由」等。

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