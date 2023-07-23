BTS柾國時隔2年重回英國BBC！演唱SOLO新歌《Seven》，還翻唱Oasis經典歌曲！

防彈少年團忙內成員柾國日前發佈首張SOLO單曲《Seven》，赴英國宣傳期間接連出演BBC兩檔節目《The One Show》和《Live Lounge》，帶來新歌及翻唱歌曲的現場舞台。
柾國當地時間20日做客BBC Radio 1節目《Live Lounge》，在2021年防彈少年團全員出演之後時隔2年再次登台，演唱了首支SOLO單曲《Seven （feat. Latto）》，並依照節目傳統翻唱了英國搖滾樂隊Oasis於2005年發行的歌曲《Let There Be Love》。
被問到在英國的回憶時，柾國表示：「最後的記憶是防彈少年團在Wembley的演唱會。 那段時光也很好，但現在是新的最棒的瞬間。」
柾國還提到其他隊友：「成員們通過SOLO活動展現各自的個性和色彩、不斷成長，在此基礎上，下次聚到一起的防彈少年團應該會更加了不起。 真想盡快看到。」
[#오늘의방탄] BBC Radio 1 Live Lounge 무대를 꽉 채워버리는 명창기특강아지예요 Seven 무대 일주일 내내 보고싶을만큼 폼 미쳤따잉?! #오늘의정국 #정국 #JungKook #BTS #방탄소년단 #JungKook_Seven #JungKookLIVELOUNGE #팝스타강아띠 pic.twitter.com/yn8cxONIrh— BTS_official (@bts_bighit) July 20, 2023
此外，柾國還在當地時間22日出演BBC人氣脫口秀節目《The One Show》，在泰晤士河岸邊搭起舞台、帶來新歌的精彩表演：「一直在等待在粉絲面前表演《Seven》的這一刻。 請期待柾國作為SOLO藝人的全新面貌，以後也會嘗試更多風格的音樂。」
[#오늘의방탄] BBC The One Show에서도 라이브 찢은 정국 멋지다~! 멋지다 전정국~! 아미들봐서 더욱 힘이 났어용#오늘의정국 #정국 #JungKook #BTS #방탄소년단 #JungKook_Seven #TheOneShow #영국티비출연강아띠 pic.twitter.com/YyT4wrC4B0— BTS_official (@bts_bighit) July 21, 2023
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