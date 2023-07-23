BTS柾國時隔2年重回英國BBC！演唱SOLO新歌《Seven》，還翻唱Oasis經典歌曲！

防彈少年團忙內成員柾國日前發佈首張SOLO單曲《Seven》，赴英國宣傳期間接連出演BBC兩檔節目《The One Show》和《Live Lounge》，帶來新歌及翻唱歌曲的現場舞台。

柾國當地時間20日做客BBC Radio 1節目《Live Lounge》，在2021年防彈少年團全員出演之後時隔2年再次登台，演唱了首支SOLO單曲《Seven （feat. Latto）》，並依照節目傳統翻唱了英國搖滾樂隊Oasis於2005年發行的歌曲《Let There Be Love》。



被問到在英國的回憶時，柾國表示：「最後的記憶是防彈少年團在Wembley的演唱會。 那段時光也很好，但現在是新的最棒的瞬間。」

柾國還提到其他隊友：「成員們通過SOLO活動展現各自的個性和色彩、不斷成長，在此基礎上，下次聚到一起的防彈少年團應該會更加了不起。 真想盡快看到。」



此外，柾國還在當地時間22日出演BBC人氣脫口秀節目《The One Show》，在泰晤士河岸邊搭起舞台、帶來新歌的精彩表演：「一直在等待在粉絲面前表演《Seven》的這一刻。 請期待柾國作為SOLO藝人的全新面貌，以後也會嘗試更多風格的音樂。」



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞