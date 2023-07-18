《仙女榴槤》段家人開始幻聽〜榴蓮跟兒媳開始融入現代人生活還出演古裝劇！查不到指紋改催眠！（EP.7 –8）

[有雷] 《仙女榴槤》（又譯《榴蓮小姐》）超現實荒誕劇情集集上演，收視率也節節上升。朴柱美與兒媳雖然不斷謊稱自己只是記憶喪失，但因為現代生活有太多令她們瞠目結舌的現象，段家人也似乎越來越能接受她們來自古代的事實。甚至被星探相中，即將與段家小孫子登明合體演出古裝劇，兒媳算是圓夢能再叫聲相公了嗎？

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榴蓮（朴柱美飾）與兒媳被趕到會長家生活，會長最風流的小兒子，在前世也曾是榴蓮的丈夫，但她愛的並非是丈夫而是家中長工鐵石（金敏俊飾），今世成為段家二兒子。小兒子看兩人穿著韓服又什麼都不懂，於是帶著兩人上街散步，去便利商店吃冰，甚至也用心指導兩人現代人的說話方式。在路上還巧遇電視劇拍攝，兩位穿著韓服的古典美女被叫去充當臨演，也讓榴蓮兩人賺進了第一筆收入，而段家小兒子幾乎成了專業經紀人。



段家人想為失憶的兩人找回身分，於是帶他們到警局去查驗指紋，當然連警方都覺得奇怪，完全查不出東西。之後段家人只好建議催眠療法，擇期再將他們帶去進行冥想治療。而榴蓮與兒媳也提出其實兩人來自朝鮮時代，但具體為什麼會穿越時空，兩人也不得而知，不過對於自己的親屬之間的關係，兩人則是始終閉口不提，又以失憶帶過。



會長運動前遭遇意外小車禍，住院後她還要求不可告知大媳婦，因為大媳婦對她的告白讓會長有所負擔，但大媳婦仍自顧自的照顧婆婆無微不至，不管別人的眼光。會長倒是自責應該喝下榴蓮所謂她準備的早餐米糊，也許就不會遭遇意外了。



古裝劇導演再度提案希望榴蓮的兒媳婦能夠飾演新劇女主角，並且正好是與段家長孫段登明搭檔，兒媳聽到消息相當開心，沒想到自己竟然能與相公同框演出！不過段家小兒子也提醒她們若要上鏡頭，必須維持體態，不僅找來了家教為她們上課，還帶她們上健身房鍛鍊，可說是一位相當稱職的經紀人。下一集她們即將接受催眠療法，會說出她們前世與所有人的關係嗎？段家小兒子時不時會幻聽有人叫他「相公」，是否即將被喚醒前世紀憶？



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