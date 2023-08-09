《仙女榴槤》相差40歲母子戀約會一次決定閃婚！古代仙女太美令段家男子全面開撩！（EP.13 –14）

[有雷] 《仙女榴槤》(《榴蓮小姐》)劇情走向從開播前主打的婆媳戀情，到播出後其實主軸在於朴柱美的古代穿越來到現代，而現在重點再度來到70歲美魔女在夜店找到第二春！30出頭的PD竟然戀上比自己年紀大40歲的女子，更在約會一次後直接求婚！

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榴蓮（朴柱美飾）與兒媳住在段登明家中，兒媳看著原本屬於自己的相公即將與其他女子結婚，心裡很不是滋味，也想回到過去的生活。於是榴蓮與兒媳來到當時落水的池邊，思考著到底是日全蝕還是水的關係，讓兩人穿越時空，不過也不敢輕易嘗試，覺得沒有向段家人道別的話，未免太沒禮貌了。



70歲的會長白道伊，一邊擔心自己年紀被夜店認識的男子朱楠，一邊又相當希望能與他更進一步，兩人約會時談天說地，都互相非常欣賞對方的表現，朱楠甚至突然提出直接登記結婚！這可是嚇到了白道伊，自己畢竟年紀大對方40歲，這樣到底該不該繼續下去？不過眼前的對象真的令她難以放棄，朱楠更表示不管兩人差幾歲他還是堅持愛下去，兩人於是登記結婚。



朱楠認為即使已經很了解對方，結婚後仍有可能以分手告終，他希望即使在不熟悉對方的背景之下，憑著一股愛的感覺而結婚，之後再公開接受對方的一切。白道伊雖然也認為兩人相當契合，最後還是決定說出實話，告訴朱楠自己大他40歲之多，甚至有三個成人的兒子。沒想到對方一點都不驚訝也不打算改變原本的計畫，反而更加堅定再度求婚。



登明查覺到素貯的不開心，還特別送了她一朵永生花，更表示就算之後他要與其他女子結婚，但兩人將是一輩子的兄妹，兄妹關係將比戀人關係更加長久，這讓素貯感動不已。段家二兒子與太太的摩擦越來越多，反而與榴蓮的相處讓他更自在，甚至榴蓮還將古代與石鐵的故事告訴了他。大家一起到遊樂園玩起變裝，二兒子與登明都活生生地站在眼前，讓榴蓮心中感動不已。二兒子家的女傭摔傷後就行為怪異，她在榴蓮身上到底看到什麼？



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