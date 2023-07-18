【韓網熱帖】私聯素人的男偶像

如果你是原PO主會覺得如何？

某網友在IG限動PO出小餅乾照片，JAY B官方賬號留言「띱」（*表示「這個我要吃」，年輕人裡流行的用語），隨後展開對話。

原PO表示不知道該回什麼，只好說：「暈... 每個一萬韓元。」

JAY B問是不是現在才看到限動回復，獲得肯定回答後問「今天要做什麼？」

原PO表示計劃宅家，JAY B：「好像經常去夜店呢，不是嗎？在限動看到的。」

原PO：「kkk原來是看了限動，最近好像是常去。」

接著聊到《Dream High 2》，JAY B：「kkkk啊是記憶中的劇... 當時你幾歲？」

原PO：「當時好像是中學1年級！kk」

JAY B：「平時做什麼呢？」

原PO：「工作、見朋友。您是偶然看到我的限動嗎？」

JAY B：「內內kk偶然出現的就看了。」

原PO：「hh最近不忙嗎？」

JAY B：「最近做公益兵... 無事可忙kkkk你忙嗎？」

韓國網友評論：

1. ？？？

2. 暈，居然是JAY B？

3. 哇，還不是那種沒聽過的糊團，居然用官方賬號做這樣的事？

4. 可能只有用官號別人才會理他吧...

5. 女生好像對他不太感興趣kkk

6. 以為他要買小餅乾，沒想到是flirting

7. 對方知道他是藝人的話100%會PO上網啊，他為什麼要發DM？ kkk

8. 現在哪有不會被公開的事啊... 腦袋怎麼會空到這個程度...;;

9. 他不是GOT7隊長嗎？ 身為隊長卻總是招惹爭議，真的想做什麼就做什麼、完全不看別人眼色啊

10. 他真的... not surprise...

11. 究竟有多閒...

12. 問《Dream High》時多少歲是killing point ;;

13. 第一次對話居然問是不是常去夜店，好無禮

14. 好廉價

15. 哇C kkk 我都感覺丟人

16. 띱是什麼？ 只有我不知道嗎？

17. 藝人就不是人嗎？ 這樣做有什麼不妥？

18. 哦吼... 是可以啦，但你是偶像啊

19. 幸好沒續約，希望他和我本命再也不要有關聯

20. 不要讓我因為曾經喜歡你而羞愧...

出處：https://theqoo.net/hot/2861720283

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