《仙女榴槤》段家人开始幻听〜榴莲跟儿媳开始融入现代人生活还出演古装剧！查不到指纹改催眠！（EP.7 –8）

[有雷] 《仙女榴槤》（又译《榴莲小姐》）超现实荒诞剧情集集上演，收视率也节节上升。朴柱美与儿媳虽然不断谎称自己只是记忆丧失，但因为现代生活有太多令她们瞠目结舌的现象，段家人也似乎越来越能接受她们来自古代的事实。甚至被星探相中，即将与段家小孙子登明合体演出古装剧，儿媳算是圆梦能再叫声相公了吗？

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榴莲（朴柱美饰）与儿媳被赶到会长家生活，会长最风流的小儿子，在前世也曾是榴莲的丈夫，但她爱的并非是丈夫而是家中长工铁石（金敏俊饰），今世成为段家二儿子。小儿子看两人穿著韩服又什么都不懂，於是带著两人上街散步，去便利商店吃冰，甚至也用心指导两人现代人的说话方式。在路上还巧遇电视剧拍摄，两位穿著韩服的古典美女被叫去充当临演，也让榴莲两人赚进了第一笔收入，而段家小儿子几乎成了专业经纪人。



段家人想为失忆的两人找回身分，於是带他们到警局去查验指纹，当然连警方都觉得奇怪，完全查不出东西。之后段家人只好建议催眠疗法，择期再将他们带去进行冥想治疗。而榴莲与儿媳也提出其实两人来自朝鲜时代，但具体为什么会穿越时空，两人也不得而知，不过对於自己的亲属之间的关系，两人则是始终闭口不提，又以失忆带过。



会长运动前遭遇意外小车祸，住院后她还要求不可告知大媳妇，因为大媳妇对她的告白让会长有所负担，但大媳妇仍自顾自的照顾婆婆无微不至，不管别人的眼光。会长倒是自责应该喝下榴莲所谓她准备的早餐米糊，也许就不会遭遇意外了。



古装剧导演再度提案希望榴莲的儿媳妇能够饰演新剧女主角，并且正好是与段家长孙段登明搭档，儿媳听到消息相当开心，没想到自己竟然能与相公同框演出！不过段家小儿子也提醒她们若要上镜头，必须维持体态，不仅找来了家教为她们上课，还带她们上健身房锻炼，可说是一位相当称职的经纪人。下一集她们即将接受催眠疗法，会说出她们前世与所有人的关系吗？段家小儿子时不时会幻听有人叫他「相公」，是否即将被唤醒前世纪忆？



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