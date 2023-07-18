《今生也請多指教》前世因緣終於相認！知音重回千年前的大橋，被首次閃現的記憶震驚！（EP.09）

知音決心告訴瑞夏她的真實身份，給他充分時間來接受，自己則去當年約定的遊樂場獨自等待......

tvN新劇《今生也請多指教》改編自同名網漫，講述帶著前世記憶重生的女主在第18次人生遇到真愛「文瑞夏」，但因車禍死亡而開啟第19次人生，並和文瑞夏再次相遇的故事。



*以下內容包含《今生也請多指教》第9集關鍵內容！



「永生魔女」的故事

知音鼓起勇氣告訴瑞夏：她就是珠媛，寶盒的鑰匙藏在童書《月亮與西方魔女的森林》裡。 瑞夏打開寶盒，裡面是珠媛所寫「永生魔女」的故事，原來魔女並不是長生不死，而是記得經歷過的每一世。 瑞夏終於想到珠媛去世前對他說的是「下一世也會來找你」，立即趕到珠媛去世那天兩人沒能去的遊樂園，和思念多年的珠媛擁抱在一起。





錯位的千年之戀？

知音帶瑞夏回到第一世記憶裡的無盡亭。 她一直以為與瑞夏是第一世的緣分，不料當瑞夏走近時，知音想起了更多細節：千年前的知音憤怒地將一把匕首刺入千年前瑞夏的胸膛，瑞夏滿臉悲傷，隨後知音背後中箭、倒進瑞夏懷中，千年前的姜珉起也在現場。

與此同時，姜珉起拿著巫鈴在房間內踱步，似乎預料到知音記憶的覺醒。



這一集裡，姜珉起和漢娜作為同樣擁有前世記憶的人，交談中透露他們必須變回正常才能停止這一切。漢娜也忠告知音說新一世應該尋找新的因緣，似乎暗示知音和瑞夏即將遭遇不測……

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