出獄沒多久又馬上惹事！韓瑞希自爆約男藝人對話「明天來飯店吧、或者和我X」，安孝燮無辜受牽連！

近日，韓網論壇 Pann 爆出歌手練習生出身的韓瑞希與某男演員的 KakaoTalk 聊天截圖，據悉該圖片是韓瑞希在自己的粉絲聚集的 Kakao Talk 開放聊天室公開。

據公開的截圖顯示，韓瑞希先聯繫名叫安孝燮（안효섭）的人說：「成爲超級明星就不回覆嗎？」對方回覆：「瑞希啊！」接著韓瑞希又傳：「我是瑞希呀！孝燮啊～20年沒見了吧？在拍攝嗎？」對方則回自己正在喝酒。

之後韓瑞希表示明天要去住五星級飯店（Josun Palace），並邀請他一起去，她說：「不用擔心會被D社會拍到，D社全在我的掌握之中」、「如果有女朋友，你要不要在那裡睡？」、「西八～你不回我，好像我是神經病一樣」。韓瑞希繼續傳：「明天來飯店吧」、「點一堆客房服務，一起吃晚飯吧」、「反正不是我的錢」、「或者和我SEX」、「快點回覆，難道你想死嗎」，見他這麼激動，對方的反應是：「呀！你爲什麼說得這麼可怕？」



在網友就對話內容引發爭議的情況下，韓瑞希又收拾殘局說：「這個聊天對話是假的 西八們。」但是韓瑞希公開對話內容中，原封不動地寫著安孝燮的名字，引起粉絲們的擔憂。之後她還把 IG 帳號轉為非公開，並在自我介紹寫道：「很快就會轉換爲公開，等著吧！我也需要一些心理準備，不要再按關注了。」



今年28歲的韓瑞希在2016年因涉嫌吸食大麻被判處有期徒刑3年，緩刑4年執行，當時她和 BIGBANG 的 T.O.P 一起吸食大麻的事實被公開後，引起大眾關注。但是，她涉嫌在緩期執行期間再次吸毒，於2021年11月被判處有期徒刑1年6個月，並在去年11月出獄。



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