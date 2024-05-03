方藝譚好友曝光方藝譚工作室偷拍的性關係影片！被罵上熱搜緊急道歉：是男性之間的玩笑

偷拍是可恥行為，但竟然有人光明正大地公開在SNS上。

2日淩晨，新人男演員李瑞漢在個人IG STORY中發布了一張標註著「Breaking News」（爆炸新聞）的影片，一男一女在昏暗的場所發生性關係。 雖然看不清兩人的臉，但只要是歌手方藝譚的粉絲一眼就能認出這是方藝譚工作室裡的沙發，因此引爆熱議，不少人猜測影片中的男性是否就是方藝譚。 一個小時之後，相關影片被刪除，但已經有網友將相關內容轉載至了X上，引發更大的傳播。

因是偷拍，李瑞漢也遭到了網友們強烈的抨擊，紛紛湧入他的IG痛罵同日，李瑞漢公開道歉，表示：「這是男性朋友間的玩笑，就拍攝地是藝譚工作室這一點，向藝譚和藝譚的粉絲們致歉。 希望之後不會再有任何對相關影片的猜測和誤解，也向看了影片而不舒服的網友們道歉。 」

這段道歉文非但沒有平息網友們的怒火，反而激怒了更多的人，李瑞漢就此二次道歉，發表了長文，寫道：「因為害怕和歉意，本來不想過多解釋，沒想到反而招來更大的爭議，這次我鼓起勇氣寫下這段話。 平時經常和好朋友們一起在藝譚的工作室里聽音樂、看電影、喝酒。 昨天晚上我們五個人聚在一起喝酒，一直喝到半夜，一個醉酒的朋友和藝譚先回了家。 我和其他朋友繼續喝酒，在此過程中拍了最近很多人都在拍的『情景劇』，本來是想發在非公開的帳戶上，卻沒想到發成了IG STORY，這真的不是偷拍或者其他違法行為。 作為一個夢想成為演員的人，卻因自己極不成熟的行為而引發爭議，對此深表歉意。 向因相關影片感到不舒服，以及珍惜我的粉絲們致歉，今後我將會謹言慎行，再次向大家道歉。 」

韓國網友們得知這一事情之後紛紛表示：「你拍的是男女發生關係，怎麼就是男人間的玩笑呢？」、「這種道歉毫無誠意」、「總之就是偷拍」、「只希望沒有受害者」、「偷拍還拿出來分享，這就是犯罪啊，你知道自己在說什麼嗎」、「都當網友是瞎子嗎？所有的報導都是寫的男女，你嘴巴一張就變成了男生之間的玩笑」、「 把偷拍當玩笑？兩個男人被偷拍就不犯法了嗎？」等。

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