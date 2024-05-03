洪錫天爆鄭敬淏秀英疑似要結婚：看到他們交換小小的戒指

韓娛圈最出名的一對愛情長跑情侶鄭敬淏和秀英，兩人的戀情已經維持了12年，最近有明星傳出兩人可能即將結婚的好消息。

日前，歌舞劇演員Enoch和崔秀珍一同探訪了洪錫天經營的「Boby Profile Studio」。 洪錫天一見到崔秀珍就提到了她的妹妹秀英，詢問秀英和鄭敬淏「過得怎麼樣」。 聽到崔秀珍表示兩人很不錯時，洪錫天又說道：「他倆經常去我店裡約會，有次問我紀念日的時候可不可以去店裡，我就讓他們過去，看到兩人交換了小小的戒指。 」聽到這裡，崔秀珍解釋：「他們經常互送禮物啦，都有10年了，兩人太般配了，有時候外人都覺得這種情況下肯定會發火，他們居然一點都不生氣。 」



鄭敬淏和秀英自2012在一起至今已邁向第12年，兩人時常被粉絲、路人拍到手牽手逛街的超甜畫面！即使各自的IG上鮮少出現對方的身影，但很多照片實際上都出自對方之手，是絕對的「男友視角」和「女友視角」。 鄭敬淏還時常在秀英的IG留言欄裡大展「向日葵男友」面貌，瘋狂留言示愛，大方表達愛意。 他們低調又穩定的戀情收穫了廣大網友和粉絲的支持。



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