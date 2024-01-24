超偶像卡司李敏鎬＋安孝燮＋BlackPink Jisoo！電影《全知讀者視角》公開劇本閱讀照

電影《全知讀者視角》集合了好久不見的李敏鎬、《浪漫醫生金師傅3》安孝燮、《警校菜鳥》蔡秀彬、《還魂》申承浩、《假面女郎》NaNa、《大指揮家》朴浩山、《京城怪物》崔英俊與《雪降花》Jisoo共同演出，已於12月開拍。

自2018年在Naver Series連載，累積超過2億次點閱數，在海外同樣擁有高人氣的網路小說《全知讀者視角》即將翻拍為電影。《全知讀者視角》描述就如同10年期間連續連載的小說一樣，滅亡的現實中唯一知道結局的金讀者（安孝燮飾）與小說中的主角劉中赫（李敏鎬飾）共同為了拯救世界而展開戰鬥。



怪物橫行的奇幻小說某日卻成為了現實，這樣的設定就出現在《全知讀者視角》中，以超乎想像的世界觀為背景，將小說讀到最後結尾的唯一讀者「金讀者」與小說中原本的主角劉中赫，以及在已改變的世界裡所遇到的新同伴們，大家一起為了改變結局而展開大長征。席捲了小說界的高人氣作品，加上華麗的演員卡司，使這部作品的關注度相當高。



李敏鎬所飾演的小說主角劉中赫，是一個即使死亡也會不斷回歸的人物，擁有超越一般人的外貌以及強大戰鬥實力，在小說中是會存活到最後的主角。安孝燮則飾演平凡上班族金讀者，他沉迷小說，是唯一讀完連載小說《在滅亡的世界裡生存的方法》結局的人，這也是安孝燮的大螢幕出道作品。



小說的世界成為現實，金讀者的前同事劉尚雅（蔡秀彬飾）也很快就適應了每天為了生存必須戰鬥的世界。申承浩與NaNa則是和李敏鎬一起從小說中登場並與金讀者相遇的人物。朴浩山則是飾演一位利用金錢來操縱人類生死的孔弼斗，崔英俊則飾演金讀者的上司。Jisoo則飾演與李敏鎬共同度過一連串危機的同伴李智慧，將共同踏上金讀者的旅程。



現場劇本閱讀照片看起來所有角色都相當認真，也令人期待上映日。



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