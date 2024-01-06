【2023 SBS演技大賞】安孝燮與三任韓劇女友同台：最終看著前前女友金裕貞跟現任拿走最佳CP！

那晚典禮的「四角關係」真的是相當精彩！所以特別整理這篇報導給大家回味～。

【2023 SBS演技大賞】當晚頒發「最佳CP獎」可以說是眾所期待！其中還有一大看點，那就是...

1. 頒獎人是上一屆「2022年最佳CP獎」得主，《社內相親》的安孝燮與金世正。



2. 台下坐著的李聖經，是在這一屆跟安孝燮一起入圍「2023年最佳CP獎」的搭檔。（作品：《浪漫醫生金師傅3》）



3. 這一屆主持人金裕貞，和安孝燮一起拿了「2021年最佳CP獎」。（作品：《紅天機》）



4. 與此同時，金裕貞是和宋江一起入圍了「2023年最佳CP獎」。（作品：《與惡魔有約》）



總之，安孝燮是與現任（李聖經），前任（金世正）和前前任（金裕貞）同場，前前任（金裕貞）還與現任（宋江）一起搶奪「最佳CP獎」，有夠精彩～～～。

金裕貞在主持台上補充說：「前年安孝燮說我是寶石般的存在，很高興能一起合作。」金世正接著說：「去年安孝燮對我說，我是他完美的搭檔。」安孝燮默默聽完並回問：「（頒獎）可以繼續進行下去嗎？」在台上多待一秒都很危險啊～。XD

而最終，2023年的「最佳CP獎」是頒給了《與惡魔有約》的金裕貞和宋江，恭喜兩位～～～。



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