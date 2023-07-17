【韓網熱帖】大家有沒有因為偶像而嘗試的食物？

你們也曾受到影響嗎？（笑）

原PO主表示：我因為柾國嘗試了拌麵...原本不喜歡拌麵這一類，但柾國吃得太香，第一次一口氣吃了兩份^___^ 現在也會偶爾找拌麵來吃。請拍個拌麵廣告吧。

韓國網友評論：

1. 世勳奶茶kkk去那家店喝過好幾次，確實好喝

2. 柾國康普茶，玧其威士忌！

3. 因為朴載範吃了pizza和taco

4. NCT麻辣燙火鍋

5. IU牛百葉

6. TWICE部隊鍋

7. Shownu羊肉串

8. 薄荷巧克力。 之前因為氣味緣故一次也沒吃過，但本命一直營業就嘗試了，感覺非常清新爽口、是我的取向，開始喜歡了k

9. 炸醬麵kk以及炸豬排+泡菜炒飯組合。 我是防彈粉。

10. 柾國的紫蘇籽油辣火雞醬拌麵... 原本不太喜歡蕎麥麵，跟著柾國的食譜做過之後因為好吃而經常做了

11. 我這一代無條件是奶茶kkk中學時看著吳世勳不知有多想喝...

12. 本來對香蕉有心理陰影，看到太妍在演唱會上吃香蕉後重新開始吃了

13. 因為姜丹尼爾嘗試了辣雞炒麵和農心炸醬面混合撒上胡椒，吃到一半差點暈過去。 現在少放一些調料，偶爾想起來還是會吃kk

出處：https://theqoo.net/hot/2852320457

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