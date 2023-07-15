《惡鬼》吳正世又有兩部新作品！將出演Netflix《Mr. 浮游生物》、JTBC漫改劇《我死了又死》

《我死了又死》（《死期將至》）由徐仁國、朴素淡主演，豪華的「特別出演」陣容也曾引發話題。原作漫畫在Line Webtoon連載中，大家可以搶先看看劇情了！

現正熱播的SBS週末劇《惡鬼》由金泰梨、吳正世等主演。吳正世於劇中飾演「廉海上」，是一位財閥出身的民俗學教授，能夠看見鬼與神，偶然結識了散影（金泰梨 飾），也意外看到兒時在自己面前殺死媽媽的惡鬼。

吳正世近年陸續出演多部熱門劇集被觀眾們熟知，如：《觸及真心》、《山茶花開時》、《Stove League》、《雖然是精神病但沒關係》、《智異山》等，目前有《問問星星吧》、《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》、《High Five》、電影《蜘蛛窩》等待播中，近期又確定出演兩部新劇，簡直是超級活躍！

一部是Netflix《Mr. 浮游生物》，出演陣容為禹棹煥、李瑜美、吳正世、金海淑。描述因為失誤而出生的男子「海藻」，與世界上最不幸的女人「才美」，一同踏上人生最後的旅程的故事；另一部則是JTBC新漫改劇《我死了又死》，與徐仁國、朴素淡等合作。

特別的是，《我死了又死》特別出演陣容超豪華！男主角「崔依在」由徐仁國飾演，因為每次重生的年齡、身份、外貌都不同，所以找來多位演員分別客串：從崔始源、金材昱、李宰旭、成勳到張勝祖等，讓人不禁感嘆：「怎麼每次重生都顏值這麼高？」而高允貞、李到晛、金志勛等也都將出演。

‎《我死了又死》‎改編自同名網漫，描述求職7年卻一無所獲、失去生活意志的男人墮入地獄前，被「死亡」安排12次重生的故事。由《回到18歲》、《心靈的聲音》、《Go Back夫婦》河炳勛導演包辦導演和編劇。原作可至‎Line Webtoon‎觀看。

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