《死期將至》主演陣容越來越華麗！崔始源&金材昱&李宰旭&成勳輪流客串「重生的徐仁國」，《還魂2》CP高允貞有望再同框！

《死期將至》主演陣容越來越華麗！崔始源&金材昱&李宰旭&成勳輪流客串「重生的徐仁國」，《還魂2》CP高允貞有望再同框！

韓劇   2023年2月26日   星期日18:02   Sani  

（封面圖源：SM娛樂，《她的私生活》《我們從今天開始》劇照，Naver Post@씨제스，Story J Company）

TVING最新奇幻劇《死期將至》終於確定全部主角人選，已於本月20日正式開拍！從徐仁國到崔始源、金材昱、李宰旭、成勳、張勝祖、金志勛，為什麼每次重生顏值都這麼高啦XD

《死期將至》改編自同名網漫，講述一個求職7年一無所獲、失去生活意志的男人「崔依在」（音）墮入地獄前被「死亡」安排12次重生的故事。 由《回到18歲》《心靈的聲音》《Go Back夫婦》河炳勛導演包辦導演和編劇。
（圖源：網漫《死期將至》封面）

男主「崔依在」由徐仁國飾演，因為每次重生的年齡、身份、外貌都不一樣，所以找來多位演員分別客串。 目前有望飾演重生後崔依在的演員，每一個都堪稱收視率保障：崔始源、金材昱、李宰旭、成勳、張勝祖！
（圖源：IG@siwonchoi）
（圖源：《她的私生活》劇照）
（圖源：Naver Post@씨제스）
（圖源：所屬社）

此外，高允貞和金志勛也正在積極考慮出演，但尚未公開具體角色。 高允貞和李宰旭在《還魂：光與影》飾演「煜影CP」，戲裡戲外互動都超甜，短短10集讓劇迷大呼不捨！不知這次在《死期將至》能否再見到二人同框呢？
（圖源：Naver Post@씨제스）
（圖源：Naver Post@빅픽처엔터테인먼트）

朴素淡飾演讓神秘的存在「死亡」，對崔依在進行審判、令他經歷12次不同的人生與去世，這是她第一次挑戰非人類角色，也是甲狀腺癌痊癒後接拍的第一個劇集。
（圖源：IG@mazingsat_official）

日前她在IGpo出健身照，在曼谷度假都不忘保持運動，結實腹肌讓人感受到滿滿的努力和能量：
（圖源：IG@imsodamm）

《死期將至》已在本月14日完成劇本閱讀，20日正式開拍，預計下半年通過TVING與觀眾見面。

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