《奇蹟的兄弟》他的超能力是神的恩典嗎…記憶盡失的裴賢聖、暢銷作家鄭宇捲入了一場等待27年的復仇！（EP.1 –6）

[有雷] 目前已播出了6集的《奇蹟的兄弟》，從劇情一開始的穿越時空，到過程不斷出現的各種超能力，加上來路不明的神秘小說成了暢銷書，一切的巧合都令人難以接受，而這對難兄難弟鄭宇以及裴賢聖，在找回記憶的過程中卻不得不幫助更多世界上的弱者……

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一位寫不出作品的失意作家陸東柱（鄭宇飾），在大雨的夜晚不慎撞傷了突然衝到馬路上的男孩（裴賢聖飾），送醫後雖恢復生命跡象但卻完全沒有記憶，決定暫時以「奇蹟」來稱呼他。東柱發現他撞傷的男孩背包裡，有塊奇異的石頭，還有一本書「善惡的彼岸」，更有一本厚厚的劇本原稿。為了賭一口氣，他將這未完成的原稿加上了結局後，謊稱為自己的創作而發行，兩個月後，東柱竟因此成了暢銷作家，生活也因此變得更富裕。



這男孩「奇蹟」在醫院的狀況時好時壞，並且完全沒有記憶，連自己是誰都不知道。但他卻會聽見來自四面八方的祈求或悲鳴，甚至還能因為碰觸到對方的物品而直接感受到對方的深刻情緒，於是他能夠傳達將死之人對家人的遺言，阻止想要殺人或即將自殺的人，救出被軟禁的受虐兒等等，他的眼睛會突然發出藍光，甚至瞬間移動或者千里傳音，所有大家能想像到的超能力，「奇蹟」幾乎都能夠施展出來，他想找回自己，同時也不放棄挽救他人。而東柱多次目睹他的超能力，也成了他救人時的好搭檔。



不過東柱卻接到了一通神秘來電，對方告訴他「那是一本不能夠公開的小說」，讓他感到心慌。接下來警方也找上了他，想詢問他的小說是否有參考某些案件？只因書中的情節與27年前的湖邊殺人事件高度相符，甚至細節就像是目擊證人的陳述一樣。東柱不願承認小說不是自己創作的，而自己也開始調查起27年前那宗殺人案件。過程中他也意外地發現，「奇蹟」應該是1995年一位名為李姜山的高中生，而他的哥哥李天空，就是該案件的目擊證人。



「奇蹟」也因為想要找回自己而思考著，他也遇見了一位中年女子（姜末今飾），似乎認出了他，原來女子曾是姜山的同學，但姜山正要接近她，記憶大量湧上來就讓他頭痛欲裂，並且突然消失。姜山看見了東柱父親的照片，發現是他認識的大叔，並且自己出事當時背的包包，其實就東柱的爸爸給的，接著他便遭人追趕，而開始連結起整起事件的始末。



原來這是一場等待長達27年來的復仇，姜山的哥哥李天空，目睹了同校的同學在昭平湖邊的殺人事件，這些家中有錢有勢的同學們，利用父母的權勢聯合了警方，指稱一位現場的流浪漢為兇手，導致流浪漢遭受冤獄25年。出獄後的他，以及成長後的李天空，即將對這些惡人們展開報復。到底是否因為包包中的隕石讓姜山穿越到27年後？又為何姜山穿越後就開始具備了超能力？



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