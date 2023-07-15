Dara揭露解散秘辛！因「排行從第1名跌至第10名」YG就說：「2NE1已經完蛋，現在放棄吧」

近日發行首張專輯的Dara作為嘉賓出演YouTube 頻道「1theK Orininals」的節目《本人登場》。

節目中她想起組合活動即將結束的時候，Dara提到在錄製〈MISSING YOU〉時，曾想過是不是最後一次了。先發行〈Falling in Love〉和〈Do You Love Me〉後，公司就說現在2NE1完蛋了。「一直都是排名第一的組合，獲得第10名後，我們也很傷心。」公司也說這已經完蛋了，現在放棄吧！雖然不知道是不是開玩笑，還是因爲遺憾才說的，但是聊完這些話後，就去錄製了〈MISSING YOU〉，歌詞是離別的氣氛。



她還透露錄音結束後，自己和朴春在錄音室哭了好幾個小時，眼睛都腫了。但是這首歌突然獲得第一名，我們突然鬆口氣，並愉快地進行活動，但還是沒想到《CRASH》成爲最後一張專輯。Dara也說在解散後的幾年裡，2NE1的名字一出現就會哭，但是隨著歲月的流逝，現在可以笑著說這些事了ㅠㅠㅠㅠ



2NE1在2009年5月出道，7年後的2016年11月解散。Dara說：「這並不意味著我們不是2NE1了， 出於個人願望，希望後面用波浪來標記。」成員們都表明有合體的意願，但因為現在都在不同公司，但...還是期待那天可以快點到來！



而Dara首張專輯《Sandara Park》共收錄了5首歌曲，主打歌〈FESTIVAL〉是採樣1995年嚴正化1995年發行的同名歌曲，Dara用她獨有的風格重新詮釋，氣氛明朗輕快，是適合夏天聽的歌啊！



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