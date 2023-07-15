《恶鬼》吴正世又有两部新作品！将出演Netflix《Mr. 浮游生物》、JTBC漫改剧《我死了又死》

《我死了又死》（《死期将至》）由徐仁国、朴素淡主演，豪华的「特别出演」阵容也曾引发话题。原作漫画在Line Webtoon连载中，大家可以抢先看看剧情了！

现正热播的SBS周末剧《恶鬼》由金泰梨、吴正世等主演。吴正世於剧中饰演「廉海上」，是一位财阀出身的民俗学教授，能够看见鬼与神，偶然结识了散影（金泰梨 饰），也意外看到儿时在自己面前杀死妈妈的恶鬼。

吴正世近年陆续出演多部热门剧集被观众们熟知，如：《触及真心》、《山茶花开时》、《Stove League》、《虽然是精神病但没关系》、《智异山》等，目前有《问问星星吧》、《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》、《High Five》、电影《蜘蛛窝》等待播中，近期又确定出演两部新剧，简直是超级活跃！

一部是Netflix《Mr. 浮游生物》，出演阵容为禹棹焕、李瑜美、吴正世、金海淑。描述因为失误而出生的男子「海藻」，与世界上最不幸的女人「才美」，一同踏上人生最后的旅程的故事；另一部则是JTBC新漫改剧《我死了又死》，与徐仁国、朴素淡等合作。

特别的是，《我死了又死》特别出演阵容超豪华！男主角「崔依在」由徐仁国饰演，因为每次重生的年龄、身份、外貌都不同，所以找来多位演员分别客串：从崔始源、金材昱、李宰旭、成勋到张胜祖等，让人不禁感叹：「怎么每次重生都颜值这么高？」而高允贞、李到晛、金志勋等也都将出演。

‎《我死了又死》‎改编自同名网漫，描述求职7年却一无所获、失去生活意志的男人堕入地狱前，被「死亡」安排12次重生的故事。由《回到18岁》、《心灵的声音》、《Go Back夫妇》河炳勋导演包办导演和编剧。原作可至‎Line Webtoon‎观看。

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