「拍電視劇有這麽了不起嗎？」《魷魚遊戲2》的工作人員行為跋扈惹眾怒！

《魷魚遊戲2》劇組為工作人員傲慢的態度道歉。

《魷魚遊戲2》劇組再生事端，前不久剛爆出崔勝鉉（T.O.P）靠李政宰的關係進組，後又發生工作人員行為跋扈的事情。

日前，韓網上突然有網民爆料，以「《魷魚遊戲2》工作人員是把電視劇拍攝當成官職了嗎」為題寫下長文，網民稱：「真的太無語了，本來我打算坐手扶電梯，工作人員中一名身高180cm+、長得很壯實的人在阻攔路人，還理直氣壯地用命令口吻讓我們繞路，讓仁川機場的旅客們感到很不便，至少也應該有禮貌地說一聲『正在拍攝，不好意思麻煩你們繞路』吧，那人一句道歉都沒有，突然就出來擋住了路，讓我們坐旁邊的扶梯，命令式口吻真的讓人很生氣。我根本就不關心你們在拍什麼，行走的旅客都覺得很堂皇，拍戲這麽了不起嗎？劇組又沒有租下仁川機場，之前已經爆出過好幾次綜藝、電視劇拍攝擾民，引起社會爭議了，這位工作人員難道不清楚嗎？你們已經妨礙到他人了，怎麼還這麽理直氣壯，臉皮真厚啊！」

網民的爆料文一出即可就引發了更多網民的關注，見事情愈演愈烈，《魷魚遊戲2》劇組連忙出面道歉，回應表示「在拍攝過程雖然有努力想向市民們詳細解釋現場狀況，但仍造成不便，很抱歉」，接著說道「感謝各位體諒拍攝的市民朋友，未來在拍攝過程中會更加慎重。」

此外，《魷魚遊戲2》中聚集了李政宰、李秉憲、魏嘏雋、任時完、姜河那、朴珪瑛、朴成勛、曺柔理、梁東根、姜愛心、李多元、李陣郁等人，全明星陣容令人十分期待。



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