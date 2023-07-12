韓勝宇下月中首度襲港：親筆信約定港迷「不見不散」！

8月就可以跟韓勝宇見面啦～大家期待嗎？

韓勝宇早前宣布展開退伍後首個個人巡迴演唱會，以首爾為起點，走訪台北、東京等多個亞洲主要城巿，與各地粉絲見面。首爾場於上週六舉行，正式為是次巡唱揭開序幕，而演出門票更於開賣兩分鐘內火速售罄。演出結束後，韓勝宇在社交平台分享當晚的相片並感謝粉絲的熱情和投入。



上月底以全新迷你專輯《FRAME》回歸的韓勝宇，近日憑藉主打歌《Dive Into》亦獲得不少關注。除了同為韓國演員的親姐姐韓善花，他亦找來多位圈中前後輩好友，如朴星雄、金聖圭等在社交平台一同拍片打歌。上週二，他就憑此曲在音樂節目奪下solo出以來的第一個冠軍寶座！



韓勝宇將於下月13日(日)攜德碩文化傳播有限公司主辦的「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE - ONE HONG KONG」首度訪港，於九龍灣國際展貿中心展貿廳3 (Rotunda 3)和一眾港迷見面。他今日就公開一張自拍照香港場造勢；照片中，韓勝宇一手拿著親筆寫有「好掛住你哋」的字句，一手在頭頂擺出心心甫士，約定港迷「不見不散」。



演出門票現正於快達票公開發售，票價分別為HK$1,480及HK$780。所有入場觀眾除可獲得香港限定紀念品外，更可逐一與韓勝宇擊掌。此外，觀眾亦有機會獲得參與簽名會、合照等福利，和偶像進行近距離接觸！

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