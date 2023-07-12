睿隣回答GFRIEND「解散一词不适用，只是在各自岗位努力」网翻队长所愿的话又哭了

人气女团GFRIEND 2021年解散，成为粉丝Buddy心中的痛，不过GFRIEND「表面上」解散了，6位成员感情依旧相当好、团魂满满，近日睿隣（Yerin）的一句话再度引发Buddy感动，更翻出了队长所愿（Sowon）说过的话。

准备回归的睿隣，近日登上了卓在勋的YouTube节目《No Back卓在勋》，该节目风格是模拟警察单位讯问，「班长」卓在勋会直截了当问问题，其中一题便问：「GFRIEND解散了吧？」身为GFRIEND一员，睿隣不疾不徐的回答：「解散这个词不适用，（我们）现在只是在各自的岗位上努力，以后……再次这样向大家问好。」



听了这句话，想必Buddy都很感动吧？Twitter就有网友那么说：「我们知道你们从未解散，仍然一直在等待GFRIEND！」



其实，说GFRIEND解散也许只是「表面上」或是「暂时的」，因为成员银河、信飞与严智（Eunha、SinB、Umji）重组的VIVIZ，曾说队长只有原本GFRIEND的所愿，‎6位成员至今还会每年庆祝成军纪念，如今年逢8周年。他们私下也经常见面，今年4月裕株（Yuju）的YouTube频道还曝光所愿前来音乐节目后台探班，两个人见面不停拥抱，所愿眼泪都掉了。



听到睿隣说「解散不适用」、「以后会再一起问好」的话，‎更有网友翻出所愿在电台节目上信誓旦旦的否认解散，她表明自己还是GFRIEND成员，团魂感动无数Buddy。有朝一日，Buddy一定能等到Gfriend重组回归吧！



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