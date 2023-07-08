Highlight孫東雲宣布結婚受到部分粉絲指責！開直播向粉絲們道歉，並承諾「以後會努力與大家見面」

Highlight成員孫東雲宣佈結婚後，部分粉絲的負面反應浮出水面，他親自向粉絲們吐露心境。

孫東雲表示苦惱很久要以什麼樣的面貌和大家見面，長篇文章的文字語調，可能會有和我預想的不同，所以即使語無倫次，也還是通過直播來找大家。真的想再次對大家說一聲對不起，因爲太晚了。



接著他解釋道：「因為這是需要謹慎小心的事，但是隨著時間的延長，大家可能會更傷心，混亂會更加嚴重，我應該早點來的。現在對大家感到非常抱歉，像平時一樣還需要一點時間，讓大家和公司以及哥哥們一起分上擔子，我想對那個部分說聲對不起，以後我會盡最大的努力好好表現， 比起別的，今年將繼續努力與大家見面。」慎重地說話後，他顯得非常緊張，邊觀看支持自己的一方和指責自己的留言，表情一直很僵硬。



最後他也說：「好像說得太沉重了，很抱歉營造沉重的氛圍，下次會帶着更好的故事來找大家的。」

孫東雲在上個月27日通過SNS上傳的親筆信傳達結婚消息。發表的結婚消息受到部分粉絲的指責，粉絲們指出在 Highlight 完全體活動需要集中的時期，個人準備結婚給整個組合帶來了損失。（＊相關消息：Highlight忙內孫東雲親自發布婚訊，時間就在9月！）



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