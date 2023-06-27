快訊！Highlight忙內孫東雲親自發布婚訊，時間就在9月！

人氣二代男團Highlight忙內孫東雲，稍早在IG發布結婚消息，用手寫信親自向粉絲傳達消息。

孫東雲開頭就表達這是寫給粉絲Light的信，先表示自己明白各位也許會驚訝也許會感到遺憾，所以非常緊張且小心翼翼，但為了想比任何人最先傳達出來，鼓起勇氣寫下了這些內容。

「非常感謝，我遇到了很理解我、很照顧我的人，某個瞬間產生了以後也想一起走下去的想法，所以因此決定在今年9月舉行婚禮。對方和我並非同業（意指非圈內人），所以婚禮只邀請家人和親密的熟人安靜地舉行。這段時間沒能直接向大家傳達，不得不惜字如金，對此深感歉意。」

「19歲首次與大家見面，無論在家裡還是團體裡都是忙內，真心感謝大家對於身為忙內的我，給予更多支持和愛護。出道到現在，我都是非常不足的人，但多虧了大家無法想像的熱愛，我才能成長到這種程度，才會有今天的我。」

「也感謝始終如一支持我信任我的Highlight成員哥哥們，我不會忘記對大家的感激之情，會付出比現在更多的努力，會以更加成熟的面貌，在原本的位置，盡全力以Highlight東雲來報答大家的愛。」



「孫東雲結婚」已登上Twitter熱門關鍵字，許多網友討論文都表示訝異不已，因為孫東雲在此之前根本沒爆出有女友，而且他身為忙內卻是Highlight裡最先結婚的，和同為二代團的2PM一樣，2PM也是忙內燦盛先結婚。



而孫東雲處理結婚訊息的方式和寫下的字句頗受網友讚賞，有網友直接點明「偶像們，要結婚就這樣做吧」，也有疑似是演藝圈相關工作的人發言：「哇孫東雲真的是很好的人，希望生活能過得好，因為工作上的關係是印象最深的藝人。」



아이돌들아 결혼할 거면 이렇게 좀 해라 https://t.co/9Ql1bPxNFj — 자떵 (@jabboisreal) June 27, 2023

와 손동운 진짜 좋은 사람이라 잘 살았음 좋겠다 일때문에 봤을 때 가장 좋은 쪽으로 기억에 남는 연예인이었음 https://t.co/0B9D0rapRg — 정대만의 무릎 (@livethebadlife) June 27, 2023

無論是孫東雲IG還是Twitter討論文，也都有Light真摯地寫下長文祝福孫東雲。

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