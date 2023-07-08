《歡迎來到王之國》EP.7先公開＆劇照！曖昧氛圍拉滿，具元看天嗣朗的眼神～都要流出蜜了♥

《歡迎來到王之國》第6集播出中，具元（李俊昊 飾）和天嗣朗（潤娥 飾）在危機中迎來更加親近的契機。

爲了救在尋找在出差中遇難的天嗣朗，具元甚至派遣直升機救助她。之後，天嗣朗給具元帶來了像市場約會一樣能夠感受到日常瑣碎幸福的體驗。



第7集先公開影片中，具元用溫柔的眼神看著天嗣朗，問她（桌巾）現在都整理好了吧？獲得天嗣朗的稱讚後，具元就說：「我果然很厲害！沒有我不會做的事情。」還說只是偶然經過，怕天嗣朗會期待他是故意過來的 XD



之後具元還問她為什麼都不會想到他，天嗣朗：「我說不會那樣想，但沒說不會想到本部長你啊。」具元聽到這句話後笑得超開心，眼神都要流出蜜了（笑）！好喜歡這種直球又曖昧的氣氛，期待這集播出啊！這週可以期待一下第8集定律嘛～



另外，這週還會有重要的客人阿拉伯王子（阿努潘·崔帕西 飾）到訪，他與具元和天嗣朗建立特別的關係。作爲一個國家的王子，他擁有不可侵犯的財富和名譽，每件事情都與具元相衝突，製造有趣的情況。不僅如此，他還對天嗣朗表現出關心，讓具元意外地投入了天嗣朗守作戰！



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