只剩兩集！《有院子的家》真相太衝擊！金泰希會選擇守護家人還是還原真相！林智妍拿得到高額保險金嗎（EP.5 –6）

[有雷] 《有院子的家》僅有8集長度，而至今劇情越來越精彩，不愧被網友們譽為是驚悚神劇。被家暴的林智妍為了領到高額保險金，絕對不能讓老公被判定為自殺，而金泰希卻意外發現老公與兒子都跟另一宗命案相關，奇妙的糾葛在一起，金泰希與林智妍這兩位女子會有什麼樣的結局？

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為了揭開院長老公是否因與未成年女子有不正常關係而受到威脅，文珠蘭（金泰希飾）偷偷與秋尚恩（林智妍飾）展開調查，發現原來黑道刻意製造假證據，讓院長看起來與翹家女學生李秀珉近距離對話。文珠蘭返家後甚至向老公道歉，覺得自己疑心病過頭，但老公仍表達內心不滿。



不過秋尚恩才是處心積慮的人，長期受到家暴的她，除錄影蒐證外更找機會在老公飲料中加了安眠藥，趁他熟睡時連人帶車推到了水庫裡。完成這件事之後秋尚恩更是直接回到自己娘家，此時躺在她身邊睡覺的失智母親，卻早已發覺有異，在命案發生後自己要求住在安養機構，甚至還出現輕生割腕的舉動。



秋尚恩擺脫了家暴，不過隨之而來的是一連串的債務，當她發現先生的死可領到高額保險金，但前提是「非自願死亡」，因此她始終向警方表示先生絕對死於他殺，同時她也解鎖了先生的手機而得到更多有利證據，她能順利嫁禍給院長嗎？



文珠蘭與老公的對話，在門外的兒子全聽見了，兒子問珠蘭為何活得如此軟弱？覺得家裡有異味、樓上有奇怪聲音，明明聽見了聞到了，為何爸爸說沒有妳就不再堅持？隔日文珠蘭仍在打掃時發現家中多處都有著粉色小花，是年輕女子手機殼上掉落的配件……她又重新挖開院子飄出異味處，老公前來阻止，兒子卻突然表示「有人死了」！



老公表示自己發現年輕女子在家中被兒子推下樓梯死亡，而為了兒子的未來他只好處理掉屍體，飄出異味後他又趕緊將已經腐爛的屍體移到山區內丟棄，日期也正好就是與林智妍老公約好要夜釣的那一天，所以他的確出門了，一切都是為了兒子。



但兒子的說法卻不是如此，兒子搬離了那個家，在鄰居阿姨的通報下文珠蘭來到兒子的租屋處，兒子提到這女學生李秀珉主動來跟他認識，要求來他家玩，最後卻告訴他自己懷上了爸爸的骨肉，一氣之下兒子將李秀珉推下樓梯而當時她昏過去了，暫時將她藏在二樓的房間內，她恢復了意識但相當虛弱，秀珉打算早退回家協助她就醫，但當他回家時，卻看見爸爸將還在呼吸的李秀珉活埋在院子裡……



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