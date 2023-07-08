Highlight孙东云宣布结婚受到部分粉丝指责！开直播向粉丝们道歉，并承诺「以后会努力与大家见面」

Highlight成员孙东云宣布结婚后，部分粉丝的负面反应浮出水面，他亲自向粉丝们吐露心境。

孙东云表示苦恼很久要以什么样的面貌和大家见面，长篇文章的文字语调，可能会有和我预想的不同，所以即使语无伦次，也还是通过直播来找大家。真的想再次对大家说一声对不起，因爲太晚了。



接著他解释道：「因为这是需要谨慎小心的事，但是随著时间的延长，大家可能会更伤心，混乱会更加严重，我应该早点来的。现在对大家感到非常抱歉，像平时一样还需要一点时间，让大家和公司以及哥哥们一起分上担子，我想对那个部分说声对不起，以后我会尽最大的努力好好表现， 比起别的，今年将继续努力与大家见面。」慎重地说话后，他显得非常紧张，边观看支持自己的一方和指责自己的留言，表情一直很僵硬。



最后他也说：「好像说得太沉重了，很抱歉营造沉重的氛围，下次会带着更好的故事来找大家的。」

孙东云在上个月27日通过SNS上传的亲笔信传达结婚消息。发表的结婚消息受到部分粉丝的指责，粉丝们指出在 Highlight 完全体活动需要集中的时期，个人准备结婚给整个组合带来了损失。（＊相关消息：Highlight忙内孙东云亲自发布婚讯，时间就在9月！）



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