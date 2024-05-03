臉蛋天才已升級為「臉蛋界的愛因斯坦」！車銀優：最喜歡父母稱呼他「車STAR」，看棒球狂嗑3份熱狗！

車銀優的外號總是離不開他的美貌，「臉蛋天才」相信大家也已經叫成習慣了，不過最令他開心的是父母親對他充滿愛的稱呼「車STAR」。



近期演技又更上一層樓的演員車銀優，公開對外透露自己的綽號，令觀眾們相當關注。日前他透過YT頻道影片進行4個不同視角拍攝的專訪，胸前鈕扣一路開放隱約露出胸肌，散發不少帥氣魅力，再度證明臉蛋天才零死角。在影片一開始的自我介紹中，他一一讀出了自己最常被稱呼的外號，包含「車STAR」「漫撕男」「白T男」「帥小子」「車東九」還有「臉蛋部長官」等等。



被問到最滿意的外號是哪一個呢？車銀優說因為父母親最常稱呼他為「車STAR」，所以這也是他最喜歡的一個外號。另外請他現場測量一下他的長睫毛，沒想到長達4公分，手掌的長度也有19公分長，下一個欄位竟然寫到他的臉可以被稱為「臉蛋界的愛因斯坦」，車銀優謙虛回應「沒那回事」還問大家有沒有否定的選項可勾選。



接下來也有粉絲們留言說車銀優從Baby Face晉升到熟男，隨著時間的流逝他卻越來越帥氣，車銀優邊讀邊笑說「這點也不算是常常發生」，但還是相當開心也感謝粉絲們對他的稱讚。他也向大家報告他的近況，最近的車銀優正在進行亞洲巡迴見面會，飛到各地表演並與粉絲們見面。



影片中車銀優也提到自己與父親都是運動迷，也結伴去看了美國大聯盟開幕戰的棒球賽，一邊吃著熱狗相當享受現場氣氛，還自曝自己當時吃了3份熱狗！車銀優也公開了最近自己常常聽的歌曲，以及他有多麼喜愛家中愛犬咚咚～接下來也提到近期播畢的作品《美好世界》中的角色，這次飾演的善律一角是個生活粗曠的人，也有滿多動作戲，現場沒有感覺到疼痛但時常在回家後發現一些瘀青等傷口。



最後車銀優也對AROHA們寫下了他的感謝與愛，也請大家期待他穿著帥氣的精品服飾所拍出的畫報照片。

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