金秀賢X金智媛《眼淚女王》拍攝中！新劇飾演「財閥夫妻檔」，合照中的「結婚戒指」好搶眼

金秀賢和金智媛好速配！希望可以趕快看到《眼淚女王》～

新劇《眼淚女王》由《需要浪漫3》張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》金熙元導演共同執導，《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》、《愛的迫降》朴智恩編劇執筆，金秀賢、金智媛主演，描述豪門夫婦克服驚險的危機，創造奇蹟般的愛情故事。

아 미친 눈물의 여왕 웨딩사진도 있어???

김지원 김수현 웨딩사진이라니..

이 둘 조합 벌써부터 환장해 pic.twitter.com/SgD7jRTFuq — 빈 (@binri_) June 1, 2023

金秀賢飾演首爾大學法學院出身的律師、QUEENS集團法務理事 & QUEENS百貨法務組長「白炫優」；金智媛飾演QUEENS集團第三代財閥、QUEENS百貨的高傲女王「洪海仁」，兩人為夫妻。電視劇正在拍攝中，金秀賢與金智媛在劇中的婚紗照也在網路上曝光，網友們紛紛表示：「金智媛跟誰都好有CP感」、「第一次在金秀賢劇裡看到婚紗照」、「兩人好配」等。

「陣容堅強」的《眼淚女王》還有朴成勳、郭東延、李主儐、羅映姬、金正蘭、金甲洙、鄭進永、金姝怜等加盟。曾出演《九尾狐傳1938》、《財閥家的小兒子》、《愛的迫降》、《監獄醫生》、《Sky Castle》等電視劇的金正蘭，於個人Instagram分享與演員們的聚餐照，吸引目光。





照片中，除了金正蘭外，還有金秀賢、金智媛、羅映姬、李美淑、金姝怜等人。可以看到金秀賢與金智媛「挨著坐」，金智媛的手上還戴著「結婚戒指」，相當搶眼。真的好期待電視劇播出啊！

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