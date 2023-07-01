INFINITE完整体跳舞啦！队长圣圭发行新辑，全体Challenge新歌感动INSPIRIT与二代团粉丝

二代经典男团之一的INFINITE，今年从队长圣圭（金圣圭）开始为回归铺路，取得了INFINITE商标权并大动作开设公司INFINITE Company，更在庆祝13周年直播上预告8月19日、20日有活动。

昨（30），金圣圭官方IG释出了一支新歌〈Small Talk〉Challenge短影片，就是13周年直播当天拍下的！全员6人睽违多年再次「完整体共舞」，对於他们的团浑和实力，不仅粉丝INSPIRIT大为感动，许多K-POP二代团粉丝也被触动。影片在Twitter疯传，「INFINITE」马上登上了流行趋势（热门关键字）。



[VIDEO] 230630 INFINITE Sunggyu "Small Talk" Challenge - With INFINITE #인피니트 pic.twitter.com/9QNYsYWd2w — INFINITE INFO (Semi-Hiatus) (@ifntinfo) June 30, 2023

「You got me thinking／You got me dreaming about you……」〈Small Talk〉是金圣圭28日发行的第五张迷你专辑《2023 S/S Collection》主打歌，清凉、具中毒性节奏，歌词内容传达了「我需要和你对话」，表达现代人与人之间的沟通减少、在人群中却常常感受孤独，其亮点舞蹈与清新趣味的MV颇受欢迎，MV还出现一些INFINITE元素。



此外，金圣圭在新辑发行纪念记者见面会上当然也提到了INFINITE，他说对於「代表」这个称号还是很别扭，比起开公司当代表，只当队长的时候还是更自在，而成员们是最先听到他新辑的人，也都非常喜欢，甚至有人说「这是哥发行的专辑里最年轻的」。圣圭也补充6人的群组很常聊琐碎的事情，也为了8月的演出每天都在讨论。



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