《仙女榴槤》下凡來！這次是媳婦直球告白婆婆＋穿越時空重遇真愛！又見《婚詞離曲》主要演員群（EP.1 –2）

[有雷] 《仙女榴槤》（又譯《榴蓮小姐》）是由《婚詞離曲》系列作家Phoebe執筆新作，演員們也與幾乎有大部分都曾出演過《婚詞離曲》所以有種熟悉感，不過這次登場人物更多，一開始要花點時間認人，甚至古今交錯果然夠狗血！

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一登場就是先介紹氣勢不凡的丹家集團，最高領導人為白道伊會長，雖然已經70歲但是容貌仍努力停留在50歲左右，她一共有三個兒子，大兒子家有個帥氣長孫登明（柳政厚飾），二兒子與媳婦則是視愛犬如命，小兒子則是到處風流，不過正準備與一位知名女演員結婚。



在派對上，所有人都簇擁著美魔女會長，唯有大媳婦悶悶不樂，一句好話跟一個笑臉都擠不出來。大家齊聚一堂喝酒時，小兒子宣布了自己已經有決定要共度一生的對象，就在此時大媳婦卻也跟著吐露出自己的心情，她看著婆婆說：「我愛妳婆婆，希望能夠擁抱妳以及被妳抱著」驚世駭俗的告白，讓在場的家人都大吃一驚，婆婆本人更是無法接受。但大媳婦的眼神非常堅定，更說自己也曾求診精神科，但卻無法抵擋心中愛意。



時空切換到古代，榴蓮小姐（朴柱美飾）在古代嫁給了自己不愛的人，事實上與帥氣又真心保護著她的奴僕鐵石（金敏俊飾）成為真正戀人，兩人私通生下了一個孩子言兒（柳政厚飾）。榴蓮的婆婆早已起疑媳婦不忠，於是毒死了鐵石。言兒長大後，娶了一個賢內助素珠（李多妍飾），新婚的兩人感情日漸升溫，而素珠與婆婆榴蓮的相處也非常融洽。就在一個平凡的上午，大家以為正在睡覺的言兒卻突然沒了氣息……素珠難以接受於是打算跟著自盡，婆婆跟隨在後也一起跳進了河中。



回到現代，此時在派對中的二媳婦，因為家中狗狗生病而先飛奔回家，卻在家中池塘中發現了兩位穿著白色衣服的長髮女子，擔心傳出奇怪傳聞，而選擇不報警，將兩女藏在家中。這兩位女子就是榴蓮與媳婦素珠。兩人從古代投河卻陰錯陽差來到現代丹家集團，見到一堆人之後就直接暈倒了。丹家集團尚未稟報會長，但是兒子們也都在思考這兩位神秘女子到底從何而來。當榴蓮再度醒來，發現在她眼前的竟是長相與過世的鐵石、猝死的言兒、生病的前夫、狠心的婆婆幾乎相同的人！在這一世，榴蓮能重新與自己所愛的人好好相處嗎？



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