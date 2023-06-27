《仙女榴槤》下凡来！这次是媳妇直球告白婆婆＋穿越时空重遇真爱！又见《婚词离曲》主要演员群（EP.1 –2）

[有雷] 《仙女榴槤》（又译《榴莲小姐》）是由《婚词离曲》系列作家Phoebe执笔新作，演员们也与几乎有大部分都曾出演过《婚词离曲》所以有种熟悉感，不过这次登场人物更多，一开始要花点时间认人，甚至古今交错果然够狗血！

以下为防雷线



一登场就是先介绍气势不凡的丹家集团，最高领导人为白道伊会长，虽然已经70岁但是容貌仍努力停留在50岁左右，她一共有三个儿子，大儿子家有个帅气长孙登明（柳政厚饰），二儿子与媳妇则是视爱犬如命，小儿子则是到处风流，不过正准备与一位知名女演员结婚。



在派对上，所有人都簇拥著美魔女会长，唯有大媳妇闷闷不乐，一句好话跟一个笑脸都挤不出来。大家齐聚一堂喝酒时，小儿子宣布了自己已经有决定要共度一生的对象，就在此时大媳妇却也跟著吐露出自己的心情，她看著婆婆说：「我爱你婆婆，希望能够拥抱你以及被你抱著」惊世骇俗的告白，让在场的家人都大吃一惊，婆婆本人更是无法接受。但大媳妇的眼神非常坚定，更说自己也曾求诊精神科，但却无法抵挡心中爱意。



时空切换到古代，榴莲小姐（朴柱美饰）在古代嫁给了自己不爱的人，事实上与帅气又真心保护著她的奴仆铁石（金敏俊饰）成为真正恋人，两人私通生下了一个孩子言儿（柳政厚饰）。榴莲的婆婆早已起疑媳妇不忠，於是毒死了铁石。言儿长大后，娶了一个贤内助素珠（李多妍饰），新婚的两人感情日渐升温，而素珠与婆婆榴莲的相处也非常融洽。就在一个平凡的上午，大家以为正在睡觉的言儿却突然没了气息……素珠难以接受於是打算跟著自尽，婆婆跟随在后也一起跳进了河中。



回到现代，此时在派对中的二媳妇，因为家中狗狗生病而先飞奔回家，却在家中池塘中发现了两位穿著白色衣服的长发女子，担心传出奇怪传闻，而选择不报警，将两女藏在家中。这两位女子就是榴莲与媳妇素珠。两人从古代投河却阴错阳差来到现代丹家集团，见到一堆人之后就直接晕倒了。丹家集团尚未禀报会长，但是儿子们也都在思考这两位神秘女子到底从何而来。当榴莲再度醒来，发现在她眼前的竟是长相与过世的铁石、猝死的言儿、生病的前夫、狠心的婆婆几乎相同的人！在这一世，榴莲能重新与自己所爱的人好好相处吗？



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻