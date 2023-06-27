Sulli前男友崔子7月結婚，在節目上自爆：是女友求的婚！韓國網友表示「超無語」

已故f(x)成員Sulli的前男友崔子在節目中提及婚事。

日前播出的YouTube節目《PSICK UNIVERSITY》，Dynamic Duo兩位成員崔子和Gaeko一起來做客，節目中崔子就表示自己將於7月結婚，稱：「 下個月我就要結婚了，她讓我變成完整的人，交往之前就覺得她是我的另一半，以前的我活的像傻子一樣，是她讓我變完整。」當被問及如何求婚時，崔子回答：「是女友求的婚，她有一天問我『歐巴，我們不結婚嗎？』」今年2月，崔子發聲明透露，7月內（婚禮定在7月9日）要和女友一起組建和睦家庭：「會像現在一樣緊緊握著手、相愛，愉快地生活。謝謝您把沒頭沒腦的長篇文章讀完，希望大家多多支持我們倆人的未來，我愛大家。 」



這期節目播出後，崔子的發言也在韓網上引起了熱議，雖然NATE NEWS關閉了讀者留言功能，但通過網友們點讚表情包可以了解到大家看到相關內容的心情，廣大網友都表示「無語」。



崔子上一段戀情備受關注，因為女友是小他14歲的女團f(x)的成員Sulli，兩人於2014年開始交往，2017年分手。他們的戀情從曝光開始就不被看好，Sulli也數次遭到了無端的謾駡，這段戀情維持了2年多就結束了。2019年10月Sulli被發現在家中自我了斷，崔子公開了她的畫作以此悼念，曾一度被網友們認為是Sulli用血畫成的，崔子繼而遭到網路暴力。崔子2月份公佈婚訊時透露與女友交往3年半，又被網友指出這時間與Sulli自殺時間幾乎接近，他再次引來不少罵聲。



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