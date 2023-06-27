《惡鬼》第2集首播收視率就已經10%了～一邊害怕一邊追看！韓網友：金泰梨身上有鬼氣

金銀姬編劇、吳正世和金泰梨三強聯手，果然勢不可擋。

SBS金土劇《惡鬼》於是23日正式開播，第1、2集收視率分別為9.9%、10%，榮登同檔劇收視榜首，順利地邁出了第一部。《惡鬼》講述意外得到已故父親遺物的「具散影」（金泰梨 飾）被惡鬼附身，遇上可以看見鬼神的民俗學教授「廉海上」（吳正世 飾），兩人開始追尋和惡鬼有關的真相，一起揭開圍繞在五種神體的可疑死亡故事。



劇情由具散影因收到民俗專家的父親的遺物展開，她開始能看見許多超自然的現象，而她自己也正在被惡鬼控制著。 雖然具散影一直堅信「人心比鬼更可怕」，但附身在她身上的鬼不一樣，是極度危險的鬼，他們以索取慾望，殺人為代價而獲得自身的壯大，不被輕易察覺，在隱匿中慢慢擴散，當你發現時，吞噬的野心早就膨脹到失控的狀態，一發不可收拾。



如果你的印象還停留在《二十五，二十一》中為夢想拼搏、為青澀初戀落淚的金泰梨身上的話，《惡鬼》中她的表現絕對令你大吃一驚，被鬼附身前後判若兩人，和一人分飾兩角沒差別，微表情和動作拿捏的恰到好處。與吳正世的對手戲中她也張弛有度，演技有層次感，眼神中破有故事感，觀眾們看了直呼「她身上真的有鬼氣」。



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