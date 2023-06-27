《恶鬼》第2集首播收视率就已经10%了～一边害怕一边追看！韩网友：金泰梨身上有鬼气

金银姬编剧、吴正世和金泰梨三强联手，果然势不可挡。

SBS金土剧《恶鬼》於是23日正式开播，第1、2集收视率分别为9.9%、10%，荣登同档剧收视榜首，顺利地迈出了第一部。《恶鬼》讲述意外得到已故父亲遗物的「具散影」（金泰梨 饰）被恶鬼附身，遇上可以看见鬼神的民俗学教授「廉海上」（吴正世 饰），两人开始追寻和恶鬼有关的真相，一起揭开围绕在五种神体的可疑死亡故事。



剧情由具散影因收到民俗专家的父亲的遗物展开，她开始能看见许多超自然的现象，而她自己也正在被恶鬼控制著。 虽然具散影一直坚信「人心比鬼更可怕」，但附身在她身上的鬼不一样，是极度危险的鬼，他们以索取欲望，杀人为代价而获得自身的壮大，不被轻易察觉，在隐匿中慢慢扩散，当你发现时，吞噬的野心早就膨胀到失控的状态，一发不可收拾。



如果你的印象还停留在《二十五，二十一》中为梦想拼搏、为青涩初恋落泪的金泰梨身上的话，《恶鬼》中她的表现绝对令你大吃一惊，被鬼附身前后判若两人，和一人分饰两角没差别，微表情和动作拿捏的恰到好处。与吴正世的对手戏中她也张弛有度，演技有层次感，眼神中破有故事感，观众们看了直呼「她身上真的有鬼气」。



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