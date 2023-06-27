《有利的詐欺》千玗嬉踢到鐵板！知己知彼才是真正合作〜金東旭不計前嫌仍與千玗嬉聯手詐欺！（EP.7 –8）

[有雷] 《有利的詐欺》劇情看似在原地打轉，而收視率來到新低點。不過隨著千玗嬉首度談起自己雙親的死因，以及她即將復仇的對象李泰蘭，但在關鍵時刻她依舊切割金東旭，本次行動卻因內鬼而宣告失敗。金東旭得知千玗嬉等人就是造成父親選擇輕生的詐騙集團，雖然憤怒卻仍對千玗嬉伸出援手，真正的合作現在才開始。

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出身「赤目Kids」的頂尖兒童們，李露雲（千玗嬉飾）向已被停職三個月的律師韓武英（金東旭飾）說明自己的過往經歷。原來當她想逃離赤木集團時，該集團的理事長安採弘同樣盤算著離去，原因是他見到了真正的赤木會長，而擔心自己將被滅口，帶著會長可能的弱點資料以及李露雲，打算一走了之。當然他也找了自己的太太張敬子（李泰蘭飾）一起逃亡，但張敬子愛的另有其人，於是並未想離開。



充滿著會長機密的筆記本就這樣落入了張敬子的手中，於是李露雲發起行動，攻擊她所存放的飯店秘密保險箱，希望可以拿到秘密紅色筆記本。此時身分始終成謎的緩刑監護官高耀漢（尹博飾）也終於揭開了身世，原來他的母親就是為赤木集團挑選菁英兒童的顧問，而高耀漢當時唯一的朋友卻也因此離世，造成他與母親之間的感情就此疏離。



行動開始後，雖然十分驚險但仍算是迎刃而解，但到達最終保險箱前的時候，成員Nasa卻一反常態，除了原本的目標筆記本，還拿走了很多金條，他厭惡了李露雲總是對他頤指氣使，也不滿意憑什麼團隊成員全聽李露雲的話，於是他打算為自己的未來鋪路，或有可能轉向張敬子靠攏。



雖然最終李露雲也衝進保險庫，這個行動仍然宣告失敗，甚至也被熟知赤木集團的「J」給識破，遭到張敬子一行人壓制，沒能拿到筆記本。韓武英在此時發現了當年父親工廠的倒閉，也就是赤木Kids這些成員所為，雖然憤怒，但是當李露雲被綁架丟棄至荒野時，韓武英仍及時現身搭救安慰她，兩人終於能夠敞開心胸正式合作了嗎？



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