熱門韓劇《D.P：逃兵追緝令2》原班人馬回歸首波預告公開如殘酷地獄！即使有人犧牲但現實仍未改變

【影片】演員陣容真的太強大了，預告裡每一秒都精彩，正式倒數一個月～！

Netflix 人氣韓劇《D.P：逃兵追緝令2》公開了中字正式前導預告，官方確定將會在7月28日（五）正式回歸。



《D.P：逃兵追緝令2》講述「逃兵追緝組」中的組員安俊浩（丁海寅 飾）和韓浩烈（具教煥 飾），面對不變的現實持續執行著任務卻遭遇各種荒誕狀況的故事。



▼《D.P：逃兵追緝令》第2季 | 正式前導預告：逃兵照樣逃，緝捕組死命追！就這樣無限輪迴。曾經發生的種種，正在上演的一切，如果什麼也不做，現實永遠不會改變。







預告中，除了兩大男主丁海寅和具教煥外，兩位長官金成均（飾演中士朴範求）和孫錫久（飾演上尉朴智燮）也一起回歸。



原本在第一季只是小角色的崔顯旭，經過熱門韓劇《二十五，二十一》&《弱美男英雄Class 1》的歷練後，也將在第二季出演相當重要的情節。



許多特別出演過的角色都會驚喜現身，所以預告裡可以看到許多熟面孔，還有池珍熙將飾演陸軍總部法務室長具滋雲，光是出場的面貌氣勢就相當強大。



Netflix全新一季《D.P：逃兵追緝令2》將會在7月28日全球同步上線。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞